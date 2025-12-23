Tarot Card Rashifal (24th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Dec, 2025 08:00 AM
मेष राशि (Aries)
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो भविष्य में लाभकारी रहेगा।
वृषभ राशि (Taurus)
आज धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। घर से जुड़ा कोई निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।
मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन बातचीत और नेटवर्किंग के लिए अच्छा है। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होने के योग हैं।
कर्क राशि (Cancer)
भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। निवेश सोच-समझकर करें। माता-पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान आवश्यक है।
सिंह राशि (Leo)
आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता उभरेगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या निर्णय में आपकी भूमिका अहम रह सकती है, आत्मविश्वास बनाए रखें।
कन्या राशि (Virgo)
कामकाज में व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। दिन के अंत में थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त आराम लेना लाभकारी रहेगा।
तुला राशि (Libra)
आज रिश्तों में मधुरता आएगी। दांपत्य जीवन के लिए दिन अनुकूल है। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है। गुस्से से बचें। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी।
धनु राशि (Sagittarius)
भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता संभव है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और भविष्य की योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा।
कुंभ राशि (Aquarius)
नए विचार और योजनाएं बनेंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। तकनीकी और रचनात्मक कार्यों में लाभ। किसी पुराने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का मन बन सकता है।
मीन राशि (Pisces)
आज मन शांत रहेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। पुराने रुके काम पूरे हो सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना से मानसिक स्पष्टता मिलेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।