Tarot Card Rashifal (27th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

26 Dec, 2025

tarot card rashifal

​​​​​​​मेष राशि (Aries) आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय सराहे जाएंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें।

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय सराहे जाएंगे। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

वृषभ राशि (Taurus)
आज धन से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है। निवेश से पहले सोच-विचार करें। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। खानपान संतुलित रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। काम का दबाव रह सकता है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। प्रेम जीवन में संवाद जरूरी होगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

कर्क राशि (Cancer)
आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है।

सिंह राशि (Leo)
आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर विवाद से बचें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन योजनाओं को अमल में लाने के लिए अनुकूल है। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग हैं। धन आगमन के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

तुला राशि (Libra)
आज निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। सेहत सामान्य रहेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज साहस और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। निवेश से लाभ संभव है। पारिवारिक मामलों में संयम रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज यात्रा के योग बन रहे हैं। नौकरी और व्यापार में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। करियर में स्थिरता आएगी। वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज नए विचार और योजनाएं सफल होंगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी।

मीन राशि (Pisces)
आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें। कार्यक्षेत्र में संयम से काम लें। धन संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है। परिवार का सहयोग मिलेगा। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

