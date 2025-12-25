Main Menu

Tarot Card Rashifal (26th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 07:25 AM

tarot card rashifal

मेष राशि
आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशि
आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है। धन से जुड़े मामलों में सोच-समझ कर निर्णय लें। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त काम मिल सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद संभव है, संयम से काम लें। खान-पान पर ध्यान दें।

मिथुन राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

कर्क राशि
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के किसी सदस्य की चिंता हो सकती है। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।

सिंह राशि
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। करियर में तरक्की के संकेत हैं। वरिष्ठों से सराहना मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

कन्या राशि
आज सोच-समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला राशि
आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता रहेगी। नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशि
आज मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। धन आगमन के संकेत हैं। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

धनु राशि
आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार और मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा।

मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। धन के मामले में सावधानी बरतें। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशि
आज का दिन आत्मविश्लेषण का है। पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

 

