Tarot Card Rashifal (30th December): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

29 Dec, 2025

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामले में सोच-समझ कर निर्णय लें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, संवाद से समाधान संभव है। सेहत का ध्यान रखें, खानपान संतुलित रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव कम होगा।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं में बहने से बचें। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन निवेश सोच-समझ कर करें। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। योग और ध्यान लाभदायक रहेगा।

सिंह राशि (Leo)
आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। नेतृत्व क्षमता से आप दूसरों को प्रभावित करेंगे। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के योग हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन सामान्य रहेगा। कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। धन के मामले में संतुलन बनाए रखें। परिवार में सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में हल्की परेशानी हो सकती है, आराम जरूरी है।

तुला राशि (Libra)
आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहें। धन खर्च बढ़ सकता है। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। मानसिक तनाव हो सकता है, सकारात्मक सोच अपनाएं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज आपके लिए दिन शुभ रहेगा। शिक्षा और करियर से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी में स्थिरता आएगी। व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज नए विचार आपके मन में आएंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आत्ममंथन का है। कार्यक्षेत्र में सावधानी से निर्णय लें। धन के मामलों में संतुलन रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

