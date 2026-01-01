Tarot Card Rashifal (2nd january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jan, 2026 04:21 PM
मेष राशि
आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें। पारिवारिक मामलों में संयम रखें। सेहत सामान्य रहेगी, पर मानसिक तनाव से बचें।
वृषभ राशि
आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। खान-पान पर ध्यान दें, पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
मिथुन राशि
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। सेहत अच्छी रहेगी।
कर्क राशि
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। निवेश से पहले सोच-विचार करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।
सिंह राशि
आज का दिन सफलता दिलाने वाला हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या प्रशंसा मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ होगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, लेकिन अहंकार से बचें।
कन्या राशि
आज कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन आपकी समझदारी से समस्याएं हल होंगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक करनी होगी। सेहत में सुधार होगा।
तुला राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।
वृश्चिक राशि
आज आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। कार्यक्षेत्र में राजनीति से दूर रहें। धन के लेन-देन में सतर्कता रखें। परिवार में बुजुर्गों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है।
धनु राशि
आज यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक रहेंगे। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। छात्रों के लिए दिन शुभ है। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
मकर राशि
आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें।
कुंभ राशि
आज का दिन मिश्रित परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकता है।
मीन राशि
आज आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी।