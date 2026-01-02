Main Menu

Tarot Card Rashifal (3rd january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

02 Jan, 2026

tarot card rashifal

​​​​​​​मेष राशि (Aries) आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। क्रोध पर

मेष राशि (Aries)
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें नहीं तो रिश्तों में तनाव आ सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ राशि (Taurus)
आज धन संबंधी मामलों में सतर्कता जरूरी है। कोई पुराना लेन-देन सामने आ सकता है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। खान-पान संतुलित रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन संवाद और संपर्क के लिए शुभ है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ दे सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।

कर्क राशि (Cancer)
भावनात्मक रूप से आज आप थोड़ा संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक है, ठंड से बचाव करें।

सिंह राशि (Leo)
आज मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। अहंकार से बचें, यही आपकी सफलता की कुंजी है।

कन्या राशि (Virgo)
आज आपको अपने कार्यों की योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। पारिवारिक मामलों में आपकी समझदारी सराही जाएगी। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला राशि (Libra)
आज संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। कार्य और परिवार दोनों में सामंजस्य रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में सतर्कता आवश्यक है। हालांकि मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी।

धनु राशि (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक हो सकती है। छात्रों के लिए दिन शुभ है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। धन निवेश सोच-समझकर करें। पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखें। हड्डियों या जोड़ों में दर्द हो सकता है।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज नई सोच और नए विचारों से लाभ मिलेगा। तकनीक या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। नींद पूरी लें।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आत्मचिंतन और रचनात्मकता के लिए उत्तम है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। मानसिक शांति के लिए प्रकृति के करीब समय बिताएं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

