Tarot Card Rashifal (4th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 12:36 PM

tarot card rashifal

मेष राशि आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए विचारों को सराहना मिलेगी। जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें।

मेष राशि
आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए विचारों को सराहना मिलेगी। जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा।

वृषभ राशि
आज आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। खर्च बढ़ सकता है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

मिथुन राशि
आज बातचीत और संपर्कों से लाभ होगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी।

कर्क राशि
भावनात्मक रूप से आज आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं। परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

सिंह राशि
आज मान-सम्मान में वृद्धि के योग हैं। नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। अहंकार से बचें। प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें।

कन्या राशि
आज योजनाबद्ध तरीके से काम करना फायदेमंद रहेगा। छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन में धैर्य जरूरी है।

तुला राशि
आज संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। रिश्तों में सुधार होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि
आज गहरे विचार और आत्मविश्लेषण का दिन है। कोई पुराना मामला सुलझ सकता है। कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा या नए संपर्क लाभकारी रहेंगे। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा।

मकर राशि
आज मेहनत का फल मिलने के योग हैं। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा।

कुंभ राशि
आज नए विचार और योजनाएं मन में आएंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। तकनीक या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ है।

मीन राशि
आज अंतर्ज्ञान मजबूत रहेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। प्रेम जीवन में कोमलता और समझ बनी रहेगी।


