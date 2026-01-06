Tarot Card Rashifal (7th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 06 Jan, 2026 02:20 PM
मेष (Aries)
आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें, अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें।
वृषभ (Taurus)
आज धैर्य और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है। नौकरी या व्यापार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। धन लाभ के योग हैं लेकिन निवेश सोच-समझ कर करें। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। खानपान पर ध्यान दें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
मिथुन (Gemini)
आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान भटक सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग करें।
कर्क (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार से जुड़ा कोई मामला आपको चिंतित कर सकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। सेहत में उतार-चढ़ाव संभव है, विशेषकर नींद की कमी से परेशानी हो सकती है।
सिंह (Leo)
आज आत्मबल मजबूत रहेगा। नेतृत्व क्षमता के कारण आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अहंकार से बचें।
कन्या (Virgo)
आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने का दिन है। नौकरी में तरक्की के योग हैं। आर्थिक मामलों में लाभ होगा, लेकिन उधार देने से बचें। परिवार में किसी सदस्य की सलाह काम आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य है।
तुला (Libra)
आज संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से हालात संभाल लेंगे। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक शांति के लिए प्रकृति के करीब समय बिताएं।
वृश्चिक (Scorpio)
आज का दिन आत्मविश्लेषण का है। किसी पुराने मुद्दे का समाधान मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक रहेगी। धन लाभ धीरे-धीरे होगा। प्रेम संबंधों में ईमानदारी जरूरी है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
धनु (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ आनंददायक समय बिताएंगे। सेहत अच्छी रहेगी, यात्रा के योग हैं।
मकर (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में संयम से काम लें। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, नियमित दिनचर्या अपनाएं।
कुंभ (Aquarius)
आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। सेहत के लिए पानी अधिक पिएं।
मीन (Pisces)
आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कल्पनाशीलता सराही जाएगी। आर्थिक लाभ के योग हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी।