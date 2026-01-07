Tarot Card Rashifal (8th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Jan, 2026 12:57 PM
मेष राशि
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
मेष राशि
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर जल्दबाजी से बचें।
वृषभ राशि
आज का दिन धैर्य से काम लेने का है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। खान-पान संतुलित रखें।
मिथुन राशि
आज आपकी बुद्धि और वाणी आपको लाभ दिलाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।
कर्क राशि
आज भावनाओं में बहने से बचें। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धन के मामलों में सतर्क रहें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, संयम से काम लें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें।
सिंह राशि
आज का दिन मान-सम्मान बढ़ाने वाला है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन के लिए दिन अनुकूल है। सेहत अच्छी रहेगी।
कन्या राशि
आज कार्यों में व्यवधान आ सकता है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी। नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। योग और ध्यान लाभकारी रहेगा।
तुला राशि
आज सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी के काम में लाभ के संकेत हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। मानसिक शांति के लिए समय निकालें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
वृश्चिक राशि
आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। धन के लेन-देन में सतर्कता जरूरी है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लें।
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। व्यापार में लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, विशेषकर सर्दी से बचाव करें।
कुंभ राशि
आज नए विचार और योजनाएं सफल होंगी। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के संकेत हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सेहत सामान्य रहेगी।
मीन राशि
आज भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। ध्यान और पूजा-पाठ से मानसिक शांति मिलेगी।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ