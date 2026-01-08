Main Menu

Tarot Card Rashifal (9th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

tarot card rashifal

मेष राशि (Aries) आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं।

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

वृष राशि (Taurus)
आज धैर्य से काम लेना जरूरी है। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। खानपान पर ध्यान दें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज में थोड़ी भागदौड़ रहेगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। दोस्तों से मुलाकात मन प्रसन्न करेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग या ध्यान करें।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत से समाधान संभव है। नौकरी में स्थिरता रहेगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह राशि (Leo)
आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ के संकेत हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन योजना बनाकर काम करने का है। ऑफिस में आपकी सूझबूझ की तारीफ होगी। धन लाभ के योग हैं लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

तुला राशि (Libra)
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग बन सकते हैं। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक साबित हो सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज साहस और आत्मबल में वृद्धि होगी। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा और करियर से जुड़े लोगों को अच्छे समाचार मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मन प्रसन्न रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभाएंगे। व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। सेहत में सुधार होगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज नए विचार आपके मन में आएंगे। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और रुका धन वापस मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन आलस्य से बचें।

