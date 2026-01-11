Tarot Card Rashifal (12th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Prachi Sharma,Updated: 11 Jan, 2026 02:23 PM
मेष राशि: आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। रविवार होने के कारण आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। करियर के मामले में कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
मेष राशि: आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा। रविवार होने के कारण आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। करियर के मामले में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन शाम तक किसी छोटी बात पर जीवनसाथी से अनबन हो सकती है। वाणी पर संयम रखें।
वृषभ राशि: आज आपको सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मन करेगा। घर की साज-सज्जा या खरीदारी में समय बीतेगा। नौकरीपेशा लोगों को कल की योजना आज ही बना लेनी चाहिए। सेहत के मामले में थोड़ा आलस्य महसूस हो सकता है। खान-पान में तली-भुनी चीजों से परहेज करें।
मिथुन राशि: आज आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। मित्रों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी। किसी भी बड़े निवेश से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
कर्क राशि: आज मानसिक शांति के लिए आप किसी धार्मिक यात्रा या मंदिर जा सकते हैं। परिवार में चल रहा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, लेकिन अचानक किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने का दिन है।
सिंह राशि: आज आप खुद को काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और सम्मान मिलेगा। व्यापार में नए अवसर मिलने की संभावना है। सेहत में सुधार होगा। पिता या पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। शाम का समय बच्चों के साथ बीतेगा।
कन्या राशि: आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। ऑफिस के काम से छुट्टी मिलने पर आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन हल्का रहेगा।
तुला राशि: आज का दिन खुशियों भरा रहेगा। पुराने दोस्तों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का विचार कर सकते हैं। कानूनी मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। सेहत अच्छी रहेगी, बस बाहरी खाने से बचें।
वृश्चिक राशि: आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि से उन्हें हल कर लेंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। परिवार का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है इसलिए धैर्य से काम लें। शाम तक परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी।
धनु राशि: आज भाग्य आपके साथ है। कम मेहनत में भी अधिक लाभ मिलने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है। दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है।
मकर राशि: आज काम की अधिकता के कारण आप थोड़े व्यस्त रह सकते हैं। व्यापार में नए सौदे फायदेमंद रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें, खासकर जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है। पुराने निवेश से धन लाभ होने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कुंभ राशि: आज आपकी रचनात्मकता और कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। समाज में आपका दायरा बढ़ेगा और नए संपर्क बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन की बात चल सकती है। प्रेम संबंधों के लिए दिन उत्तम है। शाम को परिवार के साथ किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं।
मीन राशि: आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं। दूसरों की मदद करने में दिन व्यतीत होगा, जिससे आपको आत्मिक सुख मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है अन्यथा बजट बिगड़ सकता है। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा। योग और ध्यान आपको लाभ पहुंचाएगा।