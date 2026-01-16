Main Menu

Tarot Card Rashifal (17th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

tarot card rashifal

​​​​​​​मेष राशि आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व गुण उभरकर सामने आएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में

मेष राशि
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व गुण उभरकर सामने आएंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

वृषभ राशि
आज आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकते हैं। धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत के लिहाज से दिन ठीक है, लेकिन खानपान संतुलित रखें।

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आया है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क राशि
आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें। कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। ध्यान और योग से मन को शांत रखें।

सिंह राशि
आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। करियर में तरक्की के योग हैं। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें।

कन्या राशि
आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। धन लाभ के योग हैं। परिवार में खुशहाली रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन थकान महसूस हो सकती है।

तुला राशि
आज का दिन संतुलन बनाकर चलने का है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। प्रेम जीवन में समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

वृश्चिक राशि
आज गोपनीय बातों को साझा करने से बचें। कार्यस्थल पर विरोधियों से सतर्क रहें। धन निवेश सोच-समझकर करें। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखें। सेहत को लेकर लापरवाही न करें, विशेषकर नींद पूरी लें।

धनु राशि
आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग हैं। लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं। परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।

कुंभ राशि
आज नए विचार और योजनाएं सफल हो सकती हैं। करियर में बदलाव के संकेत हैं। धन लाभ के योग हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे।

मीन राशि
आज का दिन मिश्रित फल देने वाला है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक मामलों में संतुलन रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन तनाव से दूर रहें।

