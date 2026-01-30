Mata Vaishno Devi news : अब और भी सुहानी होगी वैष्णो देवी की चढ़ाई, 83 हेक्टेयर बंजर जमीन को स्वर्ग बनाएगा श्राइन बोर्ड

माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि अब प्राकृतिक अनुभव भी और अधिक सुखद होने वाला है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों को हरा-भरा बनाने के लिए एक विशाल वनीकरण...

Mata Vaishno Devi news : माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि अब प्राकृतिक अनुभव भी और अधिक सुखद होने वाला है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों को हरा-भरा बनाने के लिए एक विशाल वनीकरण अभियान शुरू किया है। इस परियोजना के तहत लगभग 83 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा।

क्या है श्राइन बोर्ड का मास्टर प्लान ?

श्राइन बोर्ड का लक्ष्य त्रिकुटा पर्वत के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। इस अभियान के तहत उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो समय के साथ अपनी हरियाली खो चुके थे। घने जंगल न केवल सुंदरता बढ़ाएंगे बल्कि पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव और भूस्खलन जैसी समस्याओं को रोकने में भी मदद करेंगे। बोर्ड द्वारा ऐसे पौधों का चयन किया गया है जो पहाड़ी जलवायु के अनुकूल हैं और स्थानीय जैव-विविधता को बढ़ावा देते हैं।

श्रद्धालुओं को क्या होगा लाभ ?

जब श्रद्धालु भवन की ओर चढ़ाई करेंगे, तो उन्हें चारों ओर घना और हरा-भरा वातावरण मिलेगा। यह न केवल यात्रा की थकान कम करेगा, बल्कि बढ़ते प्रदूषण के दौर में भक्तों को शुद्ध ऑक्सीजन और शीतलता भी प्रदान करेगा।

आधुनिक तकनीक का उपयोग

श्राइन बोर्ड इस अभियान को सफल बनाने के लिए आधुनिक जल संरक्षण तकनीकों और बाड़बंदी का उपयोग कर रहा है ताकि लगाए गए पौधों को जानवरों और अन्य बाहरी कारकों से बचाया जा सके।

प्रकृति और आस्था का संगम

बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि माता के दरबार की सेवा केवल मंदिर प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पवित्र पर्वत की रक्षा करना भी है जहां माता का वास है। 83 हेक्टेयर के इस इलाके में होने वाला पौधारोपण भविष्य में एक मिसाल बनेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ