Char Dham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा 2026 से पहले बड़ा बदलाव, यमुनोत्री धाम में केवल सनातनी श्रद्धालुओं को प्रवेश

Char Dham Yatra 2026 :उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। गंगोत्री के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर-सनातनियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली गई है। मंदिर समिति के...

Char Dham Yatra 2026 :उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। गंगोत्री के बाद अब यमुनोत्री धाम में भी गैर-सनातनियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली गई है। मंदिर समिति के अनुसार, आगामी अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान इस नियम को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा।

इस फैसले के पीछे की मुख्य वजहें और आगामी बदलाव इस प्रकार हैं:

 धार्मिक भावनाओं का सम्मान
यमुनोत्री मंदिर समिति ने हाल ही में प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ हुए व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई है। समिति का मानना है कि संतों के अपमान से सनातन समाज की भावनाओं को चोट पहुंची है। इसी के विरोध स्वरूप और अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए समिति ने 'गैर-हिंदुओं के प्रवेश' पर रोक लगाने का कड़ा रुख अपनाया है।

 अन्य धामों में भी बदलाव के संकेत
केवल यमुनोत्री ही नहीं, बल्कि बदरीनाथ और केदारनाथ सहित बीकेटीसी (BKTC) के अधीन आने वाले करीब 45 मंदिरों में भी इसी तरह का प्रस्ताव लाने की योजना है। जल्द ही होने वाली बोर्ड बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है।

 घाटों पर सख्त पहरा और रील बनाने पर रोक
हरिद्वार की श्रीगंगा सभा ने भी हरकी पैड़ी और अन्य घाटों पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं। इसमें दो प्रमुख बातें कही गई हैं-  पुराने म्यूनिसिपल नियमों का हवाला देते हुए गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।

सोशल मीडिया पर लगाम: तीर्थ स्थलों पर फिल्मी गानों पर रील या वीडियो बनाना अब अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि इस मामले पर अभी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया है, लेकिन स्थानीय व्यापार मंडल और तीर्थ पुरोहित इसे मंदिरों की गरिमा बचाने के लिए एक आवश्यक कदम मान रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होते ही धामों के आसपास बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही को भी सीमित करने की योजना है।

