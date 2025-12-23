Vastu Tips For Bedroom : घर में अशांति का कारण बन सकता है बेड, जानें बेडरूम के सही वास्तु नियम

Vastu Tips For Bedroom : वास्तु शास्त्र में घर के हर कोने का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन बेडरूम यानी शयनकक्ष को सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। यह वह स्थान है जहां हम अपने दिन भर की थकान मिटाते हैं और ऊर्जा का संचय करते हैं। वास्तु के...

Vastu Tips For Bedroom : वास्तु शास्त्र में घर के हर कोने का अपना एक विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन बेडरूम यानी शयनकक्ष को सबसे अधिक संवेदनशील माना जाता है। यह वह स्थान है जहां हम अपने दिन भर की थकान मिटाते हैं और ऊर्जा का संचय करते हैं। वास्तु के अनुसार, यदि बेडरूम में बेड की दिशा और स्थिति सही न हो, तो यह न केवल आपकी नींद में खलल डाल सकती है, बल्कि आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और वैवाहिक जीवन में कलह का कारण भी बन सकती है। यदि आप भी अक्सर थकान महसूस करते हैं या घर में अशांति रहती है, तो अपने बेडरूम के इन वास्तु नियमों पर एक नजर जरूर डालें।

बेड की सही दिशा और सोने का तरीका

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोने के लिए सबसे उत्तम दिशा दक्षिण मानी गई है। सोते समय आपका सिर हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण में सिर रखकर सोने से गहरा विश्राम मिलता है और स्वास्थ्य बेहतर रहता है। आपके पैर उत्तर या पश्चिम की ओर होने चाहिए। भूलकर भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके न सोएं, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण यह मानसिक तनाव और सिरदर्द पैदा कर सकता है। मास्टर बेडरूम में बेड को कमरे के दक्षिण-पश्चिम कोने में रखना सबसे शुभ होता है।

दरवाजे के ठीक सामने न हो बेड

बेडरूम के वास्तु में एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि बिस्तर कभी भी कमरे के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। यदि दरवाजा खोलते ही सीधा बेड दिखता है, तो इसे 'वास्तु दोष' माना जाता है। ऐसा होने से घर की प्राइवेसी तो भंग होती ही है, साथ ही बाहर से आने वाली ऊर्जा का सीधा प्रहार आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे मन अशांत रहता है।

आईने की स्थिति का रखें ख्याल

अक्सर हम बेडरूम को सुंदर बनाने के लिए बड़े-बड़े आईने लगा देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। वास्तु के अनुसार, सोते समय शरीर का कोई भी हिस्सा आईने में नहीं दिखना चाहिए। यदि बेड के सामने आईना है और उसमें आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, तो यह गंभीर बीमारी और रिश्तों में दरार का कारण बन सकता है।

बेड के नीचे का स्टोरेज और भारी सामान

आजकल स्टोरेज वाले बेड का चलन बढ़ गया है, लेकिन वास्तु इसे ऊर्जा के प्रवाह में बाधक मानता है। बेड के अंदर या नीचे पुराने जूते-चप्पल, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कबाड़ बिल्कुल न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, जिससे बुरे सपने आते हैं और धन की आवक रुक जाती है। बेड के नीचे लोहे का भारी सामान रखने से मानसिक बोझ बढ़ता है। कोशिश करें कि बेड के नीचे का हिस्सा खाली और साफ रहे।