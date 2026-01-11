Weekly Tarot Horoscope (11th-17th January): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष राशि मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह संभावनाओं से भरा रहेगा। टैरो कार्ड 'Seven of Cups' दर्शाता है कि आपके पास करियर के कई विकल्प होंगे

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह संभावनाओं से भरा रहेगा। टैरो कार्ड 'Seven of Cups' दर्शाता है कि आपके पास करियर के कई विकल्प होंगे लेकिन सही चुनाव करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, हालांकि फिजूलखर्ची से बचना होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की राय के कारण तनाव हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय है। सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र से मुलाकात मानसिक शांति देगी। कुल मिलाकर, यह समय भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है।

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह संतुलन और धैर्य का है। 'Six of Pentacles' का कार्ड बताता है कि आपको वित्तीय लेन-देन में बहुत सतर्क रहना होगा। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता है, अन्यथा छोटे विवाद बड़े बन सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे घरेलू रिश्ते बेहतर होंगे। निवेश के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए बड़े फैसलों को टालना ही बेहतर होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर खान-पान का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ सकता है।

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए 'The Empress' कार्ड सुख-समृद्धि के द्वार खोल रहा है। इस सप्ताह आप रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके नए विचारों की सराहना होगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और आय के नए स्रोत बन सकते हैं। यदि आप व्यापार में विस्तार की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं और गणेश जी की आरती करें।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों पर केंद्रित रहेगा। 'The Lovers' कार्ड संकेत देता है कि आपको निजी और पेशेवर जीवन के बीच चयन करना पड़ सकता है। ऑफिस में राजनीति से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। व्यापार में साझेदारी के मामलों में पारदर्शिता रखें। आर्थिक रूप से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन निवेश के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। भावनात्मक रूप से आप थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं, इसलिए खुद को व्यस्त रखें। सकारात्मक सोच आपको तनाव से दूर रखेगी।

उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए 'Strength' कार्ड का आगमन हुआ है, जो आपकी इच्छाशक्ति और साहस को दर्शाता है। इस सप्ताह आप कठिन परिस्थितियों का सामना बड़ी ही सहजता से करेंगे। करियर में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता उन्हें सुलझा लेगी। बॉस और अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे पुराना कर्ज उतारने में मदद मिलेगी। प्रेम जीवन में पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। सेहत में सुधार होगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी लंबी यात्रा की योजना भी सफल हो सकती है।

उपाय: रविवार को उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्म-चिंतन का है। 'The Hermit' कार्ड के अनुसार, आपको बाहरी शोर के बजाय अपने भीतर झांकने की जरूरत है। कार्यस्थल पर काम का दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए काम को प्राथमिकता के आधार पर बांट लें। व्यापारियों को नई डील करते समय कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतनी चाहिए। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। पार्टनर के साथ संवाद की कमी से दूरियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बात खुलकर करें। स्वास्थ्य के लिहाज से योग और ध्यान करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

उपाय: बुधवार के दिन किसी मंदिर में जाकर मूंग की दाल का दान करें।

तुला राशि

तुला राशि के लिए 'Justice' कार्ड निष्पक्षता और सफलता का संकेत दे रहा है। यदि आपका कोई कानूनी मामला लंबित है, तो इस सप्ताह निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। करियर में ईमानदारी से किए गए प्रयासों का फल मिलेगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना है। व्यापार में ईमानदारी बरतें, इससे आपकी साख बढ़ेगी। पारिवारिक विवाद सुलझने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आंखों और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। आर्थिक निवेश के लिए सप्ताह का मध्य भाग बहुत शुभ है।

उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए 'Death' कार्ड का अर्थ अंत नहीं बल्कि "बदलाव" है। यह सप्ताह आपके जीवन से पुरानी नकारात्मक चीजों को हटाकर नई शुरुआत करने का है। नौकरी में स्थान परिवर्तन या भूमिका में बदलाव के संकेत हैं। पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। रिश्तों में चल रही खटास दूर होगी यदि आप पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हों। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है, पर्याप्त आराम करें। इस सप्ताह आपकी अंतरात्मा की आवाज बहुत मजबूत होगी, उसका अनुसरण करें।

उपाय: मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं।

धनु राशि

धनु राशि के लिए 'Temperance' कार्ड धैर्य और सामंजस्य का संदेश लेकर आया है। इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा। व्यापार में नए सहयोगियों से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा। परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। खान-पान पर संयम रखें, क्योंकि पेट से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में मनचाही सफलता मिलने के योग हैं।

उपाय: गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान करें।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए 'The Sun' कार्ड खुशियों की गारंटी दे रहा है। यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होगा। करियर में नई ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा और आपकी मेहनत का लोहा माना जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ की संभावना बहुत अधिक है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और आर्थिक लाभ होगा। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और आपसी समझ गहरी होगी। बच्चों की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्ट रहेगा। यह समय सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला और नई उपलब्धियां हासिल करने वाला है।

उपाय: शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए 'The Star' कार्ड नई आशाओं और प्रेरणा का प्रतीक है। लंबे समय से अटके हुए काम इस सप्ताह गति पकड़ेंगे। यदि आप बेरोजगार हैं, तो अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह समय शानदार है। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे और भविष्य के लिए निवेश की योजना बनाएंगे। दोस्तों के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें, इससे भरोसा बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न बरतें, नियमित व्यायाम को जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। आपकी सकारात्मकता दूसरों को भी प्रभावित करेगी।

उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंत्रों का जाप करें और काले तिल का दान करें।

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए 'The Moon' कार्ड थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देता है। इस सप्ताह भावनाओं का ज्वार आप पर हावी रह सकता है, जिससे निर्णय लेने में परेशानी होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों की बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। व्यापार में कोई भी बड़ा जोखिम लेने से बचें। आर्थिक रूप से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन उधार देने से बचें। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, अन्यथा विवाद हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें और पर्याप्त नींद लें। आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक तनाव कम होगा और मन को शांति मिलेगी।

उपाय: बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और केले के वृक्ष की पूजा करें।



