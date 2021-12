Inspirational Story: पहला शिष्य हाथ से कांटे निकाल कर लकड़ियों के पास पहुंच गया। दूसरा खड़ा विचार करता रहा। तीसरा झाड़ू लेकर बिखरे हुए काटों को बुहारने लगा। आचार्य दूर खड़े-खड़े सारा दृश्य देख रहे थे। दूसरे दिन तीसरे शिष्य को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति मिली, दोनों शिष्यों को और शिक्षा प्राप्त करने का आदेश दिया। Married life definition and meaning: आचार्य ने कहा, ‘‘जब तक शिक्षा आचरण में नहीं आती तब तक वह अधूरी है।’’ आचार्य का निर्णय शिक्षा-आचार के समन्वय पर प्रकाश डालता है।

When was married life: आचार्य बहुश्रुति के आश्रम में तीन शिष्य अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा का क्रम पूरा होने पर उन्होंने आचार्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति मांगी।

Stories You May Like