Bigg Boss की ‘Boss Ladies’! Shehnaaz से लेकर Tanvi तक इन महिलाओं ने बदली गेम की परिभाषा

Bigg Boss सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आम चेहरे रातों-रात स्टार बन जाते हैं। Endemol Shine India द्वारा प्रोड्यूस किया गया यह शो हर साल नए चेहरों को पहचान देता है और कई कंटेस्टेंट्स को इंडस्ट्री में मजबूत जगह...

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Bigg Boss सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां से आम चेहरे रातों-रात स्टार बन जाते हैं। Endemol Shine India द्वारा प्रोड्यूस किया गया यह शो हर साल नए चेहरों को पहचान देता है और कई कंटेस्टेंट्स को इंडस्ट्री में मजबूत जगह दिलाता है।

तन्वी कोलते: ‘धाकड़ गर्ल’ का दबदबा

Tanvi Kolte ने Bigg Boss Marathi Season 6 में एंट्री तो एक सिंपल और शांत कंटेस्टेंट के तौर पर ली, लेकिन जल्द ही वो शो की सबसे मजबूत खिलाड़ी बन गईं। दो बार कैप्टन बनना, टास्क में दम दिखाना और निडर अंदाज इन सबने उन्हें ‘टास्क क्वीन’ बना दिया। ट्रॉफी जीतने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी और वो इस सीजन की सबसे बड़ी ‘ब्रेकआउट स्टार’ बनकर उभरीं।

शहनाज़ गिल: दिलों की ‘पंजाब की कैटरीना’

Shehnaaz Gill ने Bigg Boss 13 में अपनी एंट्री के साथ ही सबका दिल जीत लिया था। उनकी क्यूटनेस, सादगी और इमोशनल जर्नी ने उन्हें घर-घर का फेवरेट बना दिया। शो के बाद उन्होंने म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई और आज वो एक पॉपुलर स्टार हैं।

प्रियंका चाहर चौधरी: हर हाल में स्टैंड लेने वाली

Priyanka Chahar Choudhary ने Bigg Boss 16 में अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से सबको प्रभावित किया। हर मुद्दे पर खुलकर बोलना और खुद के लिए खड़े रहना यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इसी वजह से वो टॉप कंटेस्टेंट्स में शामिल रहीं और शो के बाद उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त बढ़ी।

तेजस्वी प्रकाश: जीत के बाद भी कायम जलवा

Tejasswi Prakash ने Bigg Boss 15 जीतकर यह साबित कर दिया कि कॉन्फिडेंस और असली पर्सनैलिटी ही असली जीत दिलाती है। उनका निडर अंदाज और मजबूत गेमप्ले दर्शकों को खूब पसंद आया, और शो के बाद उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले।

तन्या मित्तल: बोल्ड गेमप्ले से बनी चर्चा का केंद्र

Tanya Mittal ने Bigg Boss में अपने बोल्ड और स्ट्रेटेजिक अंदाज से सबका ध्यान खींचा। ग्वालियर की इस इन्फ्लुएंसर ने निडर होकर हर सिचुएशन का सामना किया, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी। Banijay Group के इस ग्लोबल फॉर्मेट ने भारत में 7 भाषाओं और दर्जनों सीजन्स के जरिए एक अलग ही पहचान बनाई है। Salman Khan से लेकर Kamal Haasan और Riteish Deshmukh तक देश के बड़े स्टार्स इस शो को होस्ट कर चुके हैं।

‘Boss Ladies’ का असली गेम

Bigg Boss सिर्फ कंट्रोवर्सी का मंच नहीं, बल्कि पहचान बनाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। Shehnaaz से लेकर Tanvi तक इन महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि अगर पर्सनैलिटी में दम हो, तो कोई भी मंच छोटा नहीं होता।