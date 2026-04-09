दीपिका पादुकोण की चुप्पी पर टिप्पणी, सुज़ैन बर्नेट को पड़ा फैंस के गुस्से का सामना, जानिए पूरा मामला

​​​​​​​Deepika Padukone इन दिनों एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी “सोशल मीडिया चुप्पी” है। इस मुद्दे पर एक्ट्रेस Suzanne Bernert द्वारा किए गए एक कमेंट ने ऑनलाइन बहस को जन्म दे दिया।

एक्ट्रेस सुज़ैन बर्नेट के दीपिका पादुकोण पर किए गए एक कमेंट ने ऑनलाइन काफी बवाल मचा दिया है। नेटिज़न्स जमकर दीपिका के सपोर्ट में आ गए हैं और सुज़ैन को खरी-खोटी सुना रहे हैं। लोगों का कहना है कि सुज़ैन ने बात की गहराई समझे बिना ही कमेंट कर दिया है, जबकि दीपिका ने "सेलिब्रिटी की सोशल मीडिया खामोशी को बढ़ा-चढ़ाकर देखने" की मानसिकता पर अपने ही अंदाज़ में ट्रोल करने वालों का मुँह बंद कर दिया था।

X (ट्विटर) पर सुज़ैन बर्नेट ने लिखा, "डियर दीपिका 🙏🏻 यह कोई फ्लैक्स (दिखावा) नहीं है! हम अभी भी आपका अपने पति की खुलेआम तारीफ करने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रही हैं। #Dhurandhar2‌TheRevenge'

यह कमेंट दीपिका की उस खामोशी पर था, जो रणवीर सिंह की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बावजूद उनकी तरफ से देखी जा रही थी। हालांकि, यह कमेंट ऑनलाइन कई लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया, और उन्होंने तुरंत इशारा किया कि यह आलोचना पूरी तरह से गलत है। कई नेटिज़न्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जोर दिया कि दीपिका ने पहले ही इस बातचीत को बड़ी स्पष्टता और समझदारी से सुलझा लिया था। इसके अलावा, कई लोगों ने शेयर किया कि दीपिका 'धुरंधर' के बाद से लगातार रणवीर सिंह के लिए पोस्ट कर रही थीं और उन्होंने पार्ट 2 के रिलीज से पहले भी बार-बार अपनी स्टोरी पर कई पोस्टर शेयर किए थे।

दीपिका ने खुद भी पहले इन चर्चाओं पर करारा जवाब दिया था: 'मैंने यह फिल्म आप सभी से बहुत पहले देख ली थी। अब बताओ मज़ाक किसका बना?' इस बयान को कई लोगों ने मजाक और आत्मविश्वास से भरा हुआ माना, जो अपने पति के लिए उनके शांत लेकिन मजबूत सपोर्ट को दिखाता है। जैसे-जैसे यह बहस बढ़ी, कई यूजर्स खुलकर उनके बचाव में आए और इस बेवजह की छानबीन पर सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा, "'हम अभी भी आपका अपने पति की खुलेआम तारीफ करने का इंतज़ार कर रहे हैं', जरा सोचिए कि किसी इंसान की जिंदगी सिर्फ इसी के इर्द-गिर्द घूम रही है।'

"We are still waiting for you to openly praise your husband" imagine a person's life just revolving around this.

— Tushar S (@_0xShunya) April 9, 2026

एक दूसरे यूजर ने शेयर किया, "उन्होंने पहली लाइन में ही साफ-साफ जवाब दे दिया था 'The latter my friend...' जिसका मतलब है कि इंटरनेट उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी को जरूरत से ज्यादा एनालाइज कर रहा है, न कि वे किसी चीज को 'अवॉइड' (नजरअंदाज) कर रही हैं।"

She literally answered the question in the first line “The latter my friend…” meaning the internet is overanalyzing her social media, not that she’s “avoiding” anything https://t.co/nZkLWZYfvK

— Dua Padukone Fan (@Duapadukone) April 9, 2026

एक और ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, "उनकी पत्नी होने के नाते यह एक 'फ्लैक्स' ही है, लेकिन उन्होंने जो कहा है, वह आपकी समझ से काफी परे है।"

It is a flex as his wife but what she said, it’s far beyond what you understood

— Suhana Trivedi (@SuhanaTrivedi) April 9, 2026

एक तीसरे कमेंट में लिखा था, "आपने पूरी बात ही गलत समझ ली! अपनी राय देना आसान है, पर कम से कम पहले बात को समझ तो लीजिए।"

You missed the point completely! Easy to put an opinion but at least understand first

— Annu Verma (@annuverm248) April 9, 2026

इसी तरह की बात दोहराते हुए एक यूजर ने लिखा, "क्या सेलिब्रिटी की सोशल मीडिया खामोशी को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है? हाँ, और वैसे भी वे उनकी पत्नी हैं।"

Reading too much into celebrity social media silence? YES, she’s the wife

— Mishti Rajput (@mishtirajput68) April 9, 2026

एक और रिएक्शन में कहा गया, "बिना वह वीडियो देखे रिएक्ट करना कितनी नासमझी है जिस पर उन्होंने कमेंट किया था!!!"

How ignorant to react without seeing the video she commented on!!!

— Vanshika Rajput (@VanshikaRajpt) April 9, 2026

पूरे मामले का सार बताते हुए एक यूजर ने समझाया, " 'Latter my friend...' से उनका मतलब था कि इंटरनेट सेलिब्रिटीज की सोशल मीडिया पर चुप्पी को जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है। वे दोनों एक ही छत के नीचे जागते और सोते हैं। हर चीज 'इंटरनेट पर मिलने वाली वैलिडेशन' के बारे में नहीं होती। वे एक प्राइवेट इंसान हैं और अपने काम से काम रखती हैं!"

By the “latter my friend..” she meant, the internet is reading too much about silence of celebrities on social media.

And they both wake-up and sleep in under one roof.

Everything is not about “VALIDATION ON OR OF INTERNET ”.

she's a private person and minds her own business! https://t.co/oFmCBrWeMT

— THE HAWTTT TEA ☕ (@tea_is_spilledd) April 9, 2026

दीपिका का यह जवाब, जिसकी उनकी शालीनता और मजबूती के लिए काफी तारीफ हो रही है, एक बार फिर ऑनलाइन धारणा और असल जिंदगी के बीच बढ़ते फासले को उजागर करता है। जहाँ एक तरफ इंटरनेट लगातार सपोर्ट के दिखावे की मांग करता रहता है, वहीं उनका यह रुख याद दिलाता है कि हर रिश्ता पब्लिक के लिए नहीं होता और हर सपोर्ट को सच साबित करने के लिए उसका दिखावा करना जरूरी नहीं है।