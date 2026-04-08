Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | Zareen Khan की मां का निधन, लंबे समय से थीं बीमार...आज होगा अंतिम संस्कार

Zareen Khan की मां का निधन, लंबे समय से थीं बीमार...आज होगा अंतिम संस्कार

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 10:57 AM

zareen khan mother death

Mumbai : बॉलीवुड एक्ट्रेस Zareen Khan और उनकी बहन Sana Khan पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां परवीन खान का बुधवार को मुंबई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस दुखद खबर की पुष्टि जरीन खान की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर की।

Mumbai : बॉलीवुड एक्ट्रेस Zareen Khan और उनकी बहन Sana Khan पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां परवीन खान का बुधवार को मुंबई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस दुखद खबर की पुष्टि जरीन खान की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर की।

Zareen Khan Mother Death

सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी

एक्ट्रेस की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक बयान साझा करते हुए बताया कि परवीन खान ने 8 अप्रैल को शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। बयान में उन्हें परिवार का बेहद प्यारा सदस्य बताते हुए श्रद्धांजलि दी गई।

और ये भी पढ़े

लंबे समय से चल रही थी तबीयत खराब

बताया जा रहा है कि परवीन खान काफी समय से बीमार थीं। जरीन खान भी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी मां की सेहत से जुड़ी जानकारी साझा कर रही थीं और फैंस से उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ करने की अपील कर रही थीं। ऐसे में उनके निधन की खबर ने सभी को गमगीन कर दिया है।

Zareen Khan Mother Death

जरीन खान का फिल्मी सफर

Zareen Khan ने अपने करियर की शुरुआत शॉर्ट ड्रामा ‘फिर से रीस्टार्ट’ से की थी। इसके बाद साल 2010 में Salman Khan के साथ फिल्म Veer से बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया।

हालांकि इस फिल्म के बाद उन्हें उम्मीद के मुताबिक बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सके। बाद में वह ‘हाउसफुल 2’, ‘अक्सर 2’ और ‘हेट स्टोरी 3’ जैसी फिल्मों में नजर आईं। जरीन खान को आखिरी बार साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म ‘हम भी अकेले तुम भी अकेले’ में देखा गया था।

Zareen Khan Mother Death

इस मुश्किल घड़ी में फैंस और इंडस्ट्री के लोग जरीन और उनके परिवार को सांत्वना दे रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!