अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन में रगड़ा गया क्यूबा ! सैन्य बल बने निशाना, मारे गए 32 अधिकारी

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 03:02 PM

32 cuban officers killed in us military operation in venezuela

क्यूबा सरकार ने पहली बार स्वीकार किया है कि वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान उसके 32 सैन्य और पुलिस अधिकारी मारे गए। ये अधिकारी वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर वहां तैनात थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्यूबाई हताहतों की...

International Desk: क्यूबा की सरकार ने रविवार को पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि पिछले सप्ताहांत वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान उसके 32 अधिकारी मारे गए हैं। क्यूबा के सरकारी टेलीविजन पर रविवार रात जारी एक बयान के अनुसार देश के सैन्य और पुलिस अधिकारी एक अभियान पर थे और यह अभियान वेनेजुएला की सरकार के अनुरोध पर अंजाम दिया जा रहा था।

 

हालांकि, बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्यूबाई अधिकारी वेनेजुएला में किस अभियान में थे। क्यूबा, वेनेजुएला का सहयोगी देश है और वर्षों से वहां अभियानों में सहायता के लिए अपने सैन्य और पुलिस बल भेजता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते समय 'एयर फोर्स वन' विमान में पत्रकारों से कहा, ‘‘आपको पता है, कल कई क्यूबाई मारे गए। उस पक्ष के काफी लोग मारे गए, लेकिन हमारी तरफ कोई हताहत नहीं हुआ।''  

