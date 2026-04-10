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Afghanistan road accident: अफ़गानिस्तान भीषण सड़क हादसा, बेकाबू वाहन ने घर को मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 लोग घायल

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 03:18 PM

afghanistan one killed 15 injured as vehicle crashes into house in logar

पूर्वी अफ़गानिस्तान के लोगार प्रांत में शुक्रवार को एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब एक गाड़ी एक रिहायशी घर से टकरा गई, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए।

इंटरनेशनल डेस्क: पूर्वी अफ़गानिस्तान के लोगार प्रांत में शुक्रवार को एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब एक गाड़ी एक रिहायशी घर से टकरा गई, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता मौलवी अहमदुल्लाह अनस ने बताया कि यह दुर्घटना प्रांतीय राजधानी पुल-ए-आलम के बाहरी इलाके में लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई। 

उन्होंने आगे बताया कि घायलों को पास के स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बुधवार रात को पड़ोसी नंगरहार प्रांत में हुई एक अलग घटना में, एक और सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। अफ़गानिस्तान में सड़क दुर्घटनाएँ मौत का एक प्रमुख कारण हैं। यहाँ भीड़भाड़ वाली सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाना और राजमार्गों की खराब हालत जिन पर अक्सर सही संकेत नहीं होते इस युद्धग्रस्त देश में बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं में योगदान देते हैं।

प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता खालिद सरहदी ने बताया कि 3 अप्रैल को पूर्वी अफ़गानिस्तान के ग़ज़नी प्रांत में एक यात्री बस सड़क से उतर गई, जिससे दो यात्रियों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि यह जानलेवा दुर्घटना 3 अप्रैल को क़राबग़ ज़िले की मुख्य सड़क पर हुई। उन्होंने आगे बताया कि एक लापता लड़के की तलाश जारी है।

दुर्घटना के लिए लापरवाही से गाड़ी चलाने को ज़िम्मेदार ठहराते हुए सरहदी ने कहा कि दुर्घटना की जाँच चल रही है। प्रांतीय पुलिस कार्यालय के एक बयान के अनुसार, 28 मार्च को पूर्वी अफ़गानिस्तान के लग़मान प्रांत में एक मिनी-बस ने दो वाहन चालकों को टक्कर मार दी, जिससे एक यात्री की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।

बयान के अनुसार, 28 मार्च को प्रांतीय राजधानी मेहतरलाम में लापरवाही के कारण एक मिनी-बस ने एक तिपहिया रिक्शा और एक मोटरसाइकिल को एक साथ टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए, जिनमें पाँच बच्चे और दो महिलाएँ शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बयान में चालकों से अपील की गई है कि वे सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए गाड़ी चलाते समय यातायात नियमों और विनियमों का पालन करें।

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