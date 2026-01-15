अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान ने बंद किया अपना एयरस्पेस, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर

ईरान ने बुधवार शाम अचानक अपना हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) ज्यादातर उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक, बुधवार को शाम 5:15 बजे (ET) से ईरान के ऊपर से उड़ान भरने पर रोक...

इंटरनेशनल डेस्कः ईरान ने बुधवार शाम अचानक अपना हवाई क्षेत्र (एयरस्पेस) ज्यादातर उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की वेबसाइट पर जारी नोटिस के मुताबिक, बुधवार को शाम 5:15 बजे (ET) से ईरान के ऊपर से उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई। हालांकि, ईरान से आने-जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को सरकारी अनुमति मिलने पर उड़ान की इजाजत दी गई। FAA के नोटिस के अनुसार, यह प्रतिबंध 7:30 बजे (ET) यानी 00:30 GMT तक लागू रहना था। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि हालात को देखते हुए इस समय सीमा को आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

अमेरिका ने मध्य पूर्व से कुछ कर्मियों को निकाला

इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिका मध्य पूर्व में स्थित अपने सैन्य ठिकानों से कुछ कर्मियों को वापस बुला रहा है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो तेहरान पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है।

मिसाइल और ड्रोन हमलों से उड़ानों को बड़ा खतरा

विशेषज्ञों का कहना है कि अलग-अलग संघर्ष क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की बढ़ती घटनाएं नागरिक विमानों के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। इसी वजह से एयरलाइंस को गलत पहचान (misidentification) और एयर डिफेंस फायर का खतरा बढ़ गया है।

IndiGo, Aeroflot समेत कई उड़ानें प्रभावित

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने कहा है कि ईरान के अचानक एयरस्पेस बंद होने से उसकी कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित होंगी। रूस की एयरलाइन Aeroflot की तेहरान जाने वाली एक फ्लाइट एयरस्पेस बंद होने के बाद वापस मॉस्को लौट गई, यह जानकारी Flightradar24 के डेटा से मिली।

जर्मनी ने भी एयरलाइंस को दी चेतावनी

इससे पहले बुधवार को ही जर्मनी ने अपनी एयरलाइंस को निर्देश जारी कर ईरानी एयरस्पेस में प्रवेश न करने की सलाह दी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब Lufthansa ने पहले ही मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के चलते अपनी उड़ानों का शेड्यूल बदल दिया था।

अमेरिकी विमानों पर पहले से ही ईरान में रोक

अमेरिका पहले से ही अपने सभी कमर्शियल विमानों को ईरान के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं देता। अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी उड़ान सेवा भी नहीं है।

कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कीं

पिछले एक हफ्ते में flydubai और Turkish Airlines जैसी कई एयरलाइंस ने ईरान जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी हैं। Safe Airspace नाम की वेबसाइट, जो फ्लाइट से जुड़े जोखिमों की जानकारी देती है, उसके अनुसार, “कई एयरलाइंस पहले ही अपनी सेवाएं घटा या रोक चुकी हैं और ज्यादातर एयरलाइंस ईरान के एयरस्पेस से बच रही हैं।”

सुरक्षा हालात और बिगड़ने का संकेत

Safe Airspace के मुताबिक, मौजूदा हालात आगे और सुरक्षा या सैन्य गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। इसमें मिसाइल लॉन्च का खतरा, एयर डिफेंस सिस्टम की सक्रियता शामिल है, जो नागरिक विमानों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है।

Lufthansa और ITA Airways का फैसला

Lufthansa ने बुधवार को कहा कि वह अगले आदेश तक ईरान और इराक के एयरस्पेस से दूरी बनाए रखेगी। इसके अलावा, बुधवार से अगले सोमवार तक तेल अवीव और अम्मान के लिए सिर्फ दिन की उड़ानें चलाई जाएंगी, ताकि क्रू मेंबर्स को रात में वहां न रुकना पड़े।Lufthansa ने यह भी कहा कि इन फैसलों की वजह से कुछ उड़ानें रद्द भी हो सकती हैं। ITA Airways (जिसमें अब Lufthansa Group बड़ा शेयरहोल्डर है) ने भी अगले मंगलवार तक तेल अवीव के लिए रात की उड़ानें स्थगित करने का ऐलान किया है।