    1. Hindi News
    2. International
    वेनेजुएला में अमेरिकी स्ट्राइक से खुश हुआ इजराइल ! नेतन्याहू बोले-'परफेक्ट ऑपरेशन', अमेरिकी सेना को सलाम

Edited By Updated: 04 Jan, 2026 07:40 PM

israel backs us action in venezuela hails perfect operation pm netanyahu

इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन करते हुए इसे “परफेक्ट ऑपरेशन” बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम वेनेजुएला में स्वतंत्रता और न्याय बहाल करेगा। अमेरिका द्वारा मादुरो की गिरफ्तारी के बाद...

International Desk: वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन से जुड़े घटनाक्रम पर इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का खुलकर समर्थन किया है। नेतन्याहू ने कहा कि वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का उद्देश्य स्वतंत्रता और न्याय की बहाली है और इज़राइल सरकार इस फैसले के साथ पूरी तरह खड़ी है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी करते हुए कहा, “वेनेजुएला के संबंध में, मैं अमेरिका के उस दृढ़ फैसले और कार्रवाई के लिए पूरी इज़राइली सरकार का समर्थन व्यक्त करता हूं, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में स्वतंत्रता और न्याय को बहाल करना है।”

 

उन्होंने इस घटनाक्रम को लैटिन अमेरिका में व्यापक राजनीतिक बदलाव से जोड़ते हुए कहा कि कई देश फिर से अमेरिकी धुरी की ओर लौट रहे हैं और इसके साथ ही इज़राइल से संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए अमेरिकी सेना की भी सराहना की। उन्होंने कहा,
“हम इस बदलाव का स्वागत करते हैं। हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके फैसले के लिए बधाई देते हैं और अमेरिकी सैन्य बलों को सलाम करते हैं, जिन्होंने एक परफेक्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया।”

 

यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका द्वारा जारी वीडियो में निकोलस मादुरो को हथकड़ियों में ‘पर्प वॉक’ के दौरान दिखाया गया। वीडियो में मादुरो पत्रकारों और DEA एजेंटों को ‘हैप्पी न्यू ईयर’ कहते नजर आए। इसी बीच, वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने मादुरो को हटाए जाने के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि मादुरो फिलहाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में “भौतिक और अस्थायी रूप से असमर्थ” हैं। यह आदेश सरकारी टीवी चैनल VTV पर प्रसारित किया गया।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में मादुरो को हटाने की योजना ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी बनी थी, लेकिन तब इसे अमल में नहीं लाया जा सका। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने बताया कि उस समय ट्रंप की खास दिलचस्पी वेनेजुएला के तेल संसाधनों में थी। अब ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ “बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई” की पुष्टि करते हुए मादुरो की गिरफ्तारी करवाई है। हालांकि, रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्रवाई अमेरिकी कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के बिना की गई, जिस पर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं।

