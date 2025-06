इजरायल का ईरान पर साइबर अटैक: ईरानी TV को किया शर्मिंदा, दिखाए महिलाओं के बाल काटने वाले वीडियो

International Desk: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे भीषण सैन्य संघर्ष के बीच अब जंग डिजिटल मोर्चे पर भी पहुंच चुकी है। इजरायल ने ईरान पर एक बड़ा साइबर हमला किया है, जिससे उसके सरकारी मीडिया और बैंकिंग सेक्टर में भारी खलबली मच गई। रिपोर्टों के मुताबिक, इजरायली हैकर्स ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल को हैक कर लिया । हैक के दौरान टेलीविजन पर ईरानी महिलाओं के बाल काटते हुए वीडियो चलाए गए । जो महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए आंदोलनों की याद दिलाते हैं।हालांकि, ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बाद में दावा किया कि उन्होंने साइबर अटैक को विफल कर दिया लेकिन तब तक यह वीडियो काफी देर तक प्रसारित हो चुका था।

IRIB HACKED! Islamic regime TV hacked with footage of the Mahsa Amini protests and calls for the Iranian people to flood the streets in protest against the regime. ✌️ pic.twitter.com/3rfw5Yyigx — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) June 18, 2025