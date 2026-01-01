ईरान में भड़की हिंसाः सरकारी इमारत में जबरन घुसे प्रदर्शनकारी, रिवोल्यूशनरी गार्ड सदस्य की मौत (Video)

Edited By Tanuja,Updated: 01 Jan, 2026 03:08 PM
ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन और उग्र हो गए हैं। पश्चिमी ईरान में प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की। झड़पों के दौरान ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड’ की बासिज फोर्स के 21 वर्षीय स्वयंसेवक की मौत हो गई।
International Desk: ईरान में गहराते आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शन अब और उग्र हो गए हैं। पश्चिमी ईरान के लोरेस्तान प्रांत में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर एक सरकारी इमारत में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। ईरान के पश्चिमी प्रांत में खराब अर्थव्यवस्था के खिलाफ भड़के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड' के एक स्वयंसेवक सदस्य की मौत हो गई। प्राधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों में यह पहली मौत बताई जा रही है। बुधवार रात ‘बासिज फोर्स' के 21 वर्षीय स्वयंसेवक की मौत को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इससे प्रदर्शनों के खिलाफ ईरान की सरकार की कार्रवाई और सख्त हो सकती है। राजधानी तेहरान में प्रदर्शन भले ही धीमे पड़े हों, लेकिन अन्य प्रांतों में फैल रहे हैं।
सरकारी समाचार एजेंसी ‘इरना' ने ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड' के सदस्य की मौत की पुष्टि की, हालांकि विस्तृत जानकारी नहीं दी। बासिज के करीबी माने जाने वाले ‘स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क' ने लोरेस्तान प्रांत के डिप्टी गर्वनर सईद पौराली के हवाले से कहा कि प्रदर्शकारी इस मौत के जिम्मेदार हैं। पौराली के अनुसार, “इस शहर में लोक-व्यवस्था की रक्षा के दौरान गार्ड का सदस्य शहीद हो गया।” उन्होंने बताया कि बासिज के 13 अन्य सदस्य और पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।
उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन आर्थिक संकट, महंगाई के कारण हो रहे हैं और आजीविका संबंधी चिंताओं की अभिव्यक्ति हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकों की चिंताओं का निवारण समझदारी से किया जाना चाहिए। ये प्रदर्शन तेहरान से करीब 400 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित कौहदाश्त शहर में हुए। देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के नेतृत्व वाली सरकार प्रदर्शनकारियों से संवाद की कोशिश कर रही है।