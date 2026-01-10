4 लाख घरों की बिजली गुल, Emergency जैसे हालात, फ्लाइट्स कैंसिल...इन देशों में भयंकर तूफान ने मचाई तबाही

उत्तरी यूरोप में आए भीषण तूफान स्टॉर्म गोरेटी (Storm Goretti) ने कई देशों में भारी तबाही मचा दी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई जगहों पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हजारों घरों की बिजली चली गई है, फ्लाइट्स रद्द, ट्रेनें बंद और आम जीवन...

इंटरनेशनल डेस्कः उत्तरी यूरोप में आए भीषण तूफान स्टॉर्म गोरेटी (Storm Goretti) ने कई देशों में भारी तबाही मचा दी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई जगहों पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हजारों घरों की बिजली चली गई है, फ्लाइट्स रद्द, ट्रेनें बंद और आम जीवन पूरी तरह ठप हो गया है।

पिछले एक हफ्ते से जारी कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच आए इस तूफान ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यह तूफान पहले ब्रिटेन से टकराया और फिर आगे बढ़ते हुए यूरोप के कई देशों में भारी नुकसान करता चला गया।



फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में लाखों घरों की बिजली गुल



तूफान और भारी बर्फबारी से सबसे ज्यादा असर फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में देखा गया। फ्रांस में लगभग 3 लाख 80 हजार घरों की बिजली चली गई। दोपहर तक सिर्फ 60 हजार घरों में ही बिजली बहाल हो पाई। स्कॉटलैंड और मध्य इंग्लैंड में भी करीब 60 हजार घर अंधेरे में डूब गए। जर्मनी में भारी बर्फबारी के कारण राज्य रेलवे ने इसे हाल के वर्षों की सबसे गंभीर मौसम आपदा बताया है।



150 से 213 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं

फ्रांस के उत्तर-पश्चिमी मांचे इलाके में रातभर 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। वहीं बारफ्लेर इलाके में हवा की रफ्तार 213 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई, जो एक रिकॉर्ड है। तेज हवाओं और तूफान की वजह से कई जगहों पर घरों की छतें उड़ गईं, पेड़ जड़ से उखड़ गए और सड़कों पर मलबा फैल गया।

ट्रेन सेवाएं ठप, परमाणु संयंत्र के रिएक्टर बंद

फ्रांस की रेलवे कंपनी SNCF को पेरिस और नॉरमैंडी के बीच ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ीं। वहीं सरकारी बिजली कंपनी EDF ने बताया कि Flamanville परमाणु पावर स्टेशन में हाई वोल्टेज लाइन खराब होने से दो रिएक्टर बंद करने पड़े। इस तूफान के कारण पश्चिमी यूरोप में बिजली की थोक कीमतें भी बढ़ गईं।

उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट प्रभावित

नीदरलैंड में भारी बर्फबारी की आशंका के चलते कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं। नीदरलैंड की प्रमुख एयरलाइन KLM ने बताया कि उसने एम्स्टर्डम के शिपहोल एयरपोर्ट से आने-जाने वाली 80 उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे पहले भी खराब मौसम के कारण सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं।

इंग्लैंड में लोग घरों में रहने को मजबूर

इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स इलाके में भारी बर्फ के कारण कई ट्रेन सेवाएं रोक दी गईं और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। 86 वर्षीय डेविड गोल्डस्टोन, जो वोल्वरहैम्पटन में रहते हैं, ने कहा— “कई सालों बाद इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है। सब कुछ पूरी तरह ठप हो गया है।” स्थानीय निवासी ट्रेसी विल्क्स ने कहा— “लोग ऐसी स्थिति के आदी नहीं हैं। सड़कों पर कीचड़ और बर्फ के ढेर हैं और चलना भी मुश्किल हो गया है।”

हंगरी, बाल्कन और तुर्की में भी हालात खराब

हंगरी में बर्फ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। पश्चिमी बाल्कन देशों में भी भारी अव्यवस्था फैल गई है। अल्बानिया में तूफान के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। तुर्की के उत्तर-पूर्वी हिस्से में तेज हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं।

पूरे यूरोप में जनजीवन अस्त-व्यस्त

स्टॉर्म गोरेटी ने पूरे उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में बिजली, परिवहन और रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया है। लाखों लोग ठंड, अंधेरे और बंद सेवाओं के बीच फंसे हुए हैं और हालात अभी भी सामान्य होने में समय लग सकता है।