‘सतर्क रहें’ - ईरान के बाद अब भारत सरकार ने इजरायल में रह रहे नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

इंटरनेशनल डेस्कः मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात को देखते हुए भारत सरकार ने इजरायल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अहम सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने इजरायल में मौजूद सभी भारतीयों से अपील की है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और स्थानीय प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
सरकार ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल इजरायल की गैर-जरूरी यात्रा से बचें। इसके साथ ही इजरायल के होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर लगातार नजर बनाए रखें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने 24 घंटे सक्रिय रहने वाली हेल्पलाइन सेवाएं भी शुरू कर दी हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों को तुरंत मदद मिल सके।
क्या मिडिल ईस्ट युद्ध की ओर बढ़ रहा है?
इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी ने पूरे मिडिल ईस्ट को चिंता में डाल दिया है। दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका के चलते इजरायल के कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दक्षिणी और मध्य इजरायल के कई इलाकों में सार्वजनिक बंकर और शेल्टर खोलने के आदेश दिए गए हैं।
डिमोना शहर के मेयर ने कहा है कि अचानक आने वाले खतरे से घबराने के बजाय पहले से तैयार रहना ज्यादा समझदारी है। वहीं ईरान ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है, तो वह क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। इससे इजरायल पर भी संभावित हमलों का खतरा बढ़ गया है।
ईरान में हालात बेकाबू, विद्रोह तेज
एक तरफ इजरायल में तनाव गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान में जारी भारी विरोध प्रदर्शनों ने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय छात्रों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है।
दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट्स या किसी भी सुरक्षित परिवहन माध्यम का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
दूतावास के संपर्क में रहने की सख्त सलाह
ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। दूतावास ने सभी भारतीयों से अपील की है कि वे स्थानीय खबरों पर नजर रखें और उन इलाकों से पूरी तरह दूर रहें जहां विरोध प्रदर्शन, रैलियां या हिंसक घटनाएं हो रही हैं।
सरकार ने प्रवासी भारतीयों और छात्रों से कहा है कि वे अपनी जानकारी भारतीय दूतावास के साथ साझा करें और लगातार संपर्क में बने रहें। अधिकारियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते हैं, तो भारत सरकार निकासी अभियान को और तेज कर सकती है, ताकि हर भारतीय नागरिक को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा सके।