अमेरिका में ईरानी प्रदर्शनकारियों ने उठाई आवाज, ईरान के समर्थन में लॉस एंजिलिस की सड़कों पर उतरे हजारों लोग

Los Angeles: अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर में रविवार को ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। लॉस एंजिलिस पुलिस विभाग के अनुसार, सिटी हॉल के पास आयोजित ‘ईरान के लोगों के साथ एकजुटता’ रैली में करीब 4,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया।

रैली में शामिल कई प्रदर्शनकारी ईरान की इस्लामिक क्रांति से पहले का राष्ट्रीय झंडा लहराते नजर आए। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईरान में धार्मिक शासन के खिलाफ देशभर में हो रहे प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई की गई है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है।

ईरान की राजधानी तेहरान और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर सहित कई इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि लॉस एंजिलिस ईरान के बाहर रहने वाले ईरानियों का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां अक्सर इस तरह के समर्थन प्रदर्शन आयोजित होते रहते हैं।