अमेरिका में ईरान समर्थक रैली पर हमला, प्रदर्शनकारियों पर जा घुसा ट्रक (Video)

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 11:22 AM

truck drives through anti iran protest in los angeles

लॉस एंजिलिस में ईरान के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक भीड़ में घुस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। एक व्यक्ति को हल्की चोट आई। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

International Desk: अमेरिका के लॉस एंजिलिस शहर में रविवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ईरान के लोगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच घुस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान प्रदर्शनकारी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, बाद में कुछ लोग ट्रक के पीछे दौड़े और उन्होंने चालक पर हमला करने की भी कोशिश की। कुछ दूर जाकर ट्रक रुक गया। उसकी खिड़की और दोनों ओर लगे शीशे टूट चुके थे।

 

🇺🇸🇮🇷 Multiple people are reported injured after a U-Haul Truck emblazoned with anti-monarchist signs drove through a march against Iran's Islamic regime in Los Angeles, which was hosted by the Iranian diaspora in California.

Follow: @europa pic.twitter.com/Cl2pL8VpuJ

— Europa.com (@europa) January 12, 2026

पुलिस ने ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने रविवार को एक बयान में बताया कि ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है। हालांकि उसकी पहचान नहीं बताई गई। पुलिस के अनुसार, ट्रक ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ‘एबीसी7' की खबर के अनुसार रविवार दोपहर को लॉस एंजिलिस के वेस्टवुड इलाके में वेटरन एवेन्यू के निकट सैकड़ों लोग जमा हुए थे, जिसमें से कई लोग ईरान का झंडा लहरा रहे थे और वहां की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

U-Haul truck plows through Iranian crowd at anti-Iran regime rally in Westwood, Los Angeles, California, with at least two protesters injured as LAPD detains driver and investigates motive. #IranProtests pic.twitter.com/bsuKtj0GTq

— GeoTechWar (@geotechwar) January 12, 2026

बाद में पुलिस ने भीड़ को हटने का आदेश दिया। शाम पांच बजे तक वहां करीब सौ लोग ही बचे थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की कार्रवाई में अब तक 530 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को फिर से ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए थे। 

