ट्रंप का वेनेजुएला पर कसा शिकंजाः समुद्र में प्रतिबंध तोड़ने की दी सजा, 7वां तेल टैंकर किया जब्त

अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े सातवें प्रतिबंधित तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध तेल व्यापार रोकने और वेनेजुएला के तेल निर्यात पर नियंत्रण के लिए की गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ गया है।

Washington: वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण हासिल करने के अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के व्यापक प्रयासों के तहत अमेरिकी सैन्य बलों ने मंगलवार को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से जुड़े सातवें तेल टैंकर पर चढ़कर उस पर नियंत्रण कर लिया। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी बलों ने जहाज सगीटा को "बिना किसी बाधा के" पकड़ लिया और यह टैंकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा "प्रतिबंधित जहाजों पर कैरिबियाई क्षेत्र में लगायी गई रोक" का उल्लंघन करते हुए परिचालन कर रहा था। सैन्य कमान ने यह नहीं बताया कि क्या अमेरिकी तटरक्षक बल (यूएस कोस्ट गार्ड) ने टैंकर को अपने नियंत्रण में लिया है, जैसा कि पहले जहाजों को जब्त करने में होता रहा है।

अधिक जानकारी मांगे जाने पर पेंटागन और दक्षिणी कमान दोनों ने कहा कि उनके पास इस मामले में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। सगीटा लाइबेरिया का ध्वजवाहक टैंकर है और इसके पंजीकरण के अनुसार यह हांगकांग की एक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन में है। जहाज ने आखिरी बार दो महीने से अधिक समय पहले उत्तरी यूरोप के बाल्टिक सागर से निकलते समय अपनी लोकेशन भेजी थी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इस टैंकर पर 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले से जुड़े एक शासकीय आदेश के तहत प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी दक्षिणी कमान की पोस्ट में संकेत दिया गया कि जहाज ने वेनेजुएला से तेल लिया था।

पोस्ट में कहा गया कि टैंकर को जब्त किया जाना ‘‘इस संकल्प को दर्शाता है कि वेनेजुएला से बाहर जाने वाला तेल केवल वही होगा, जो उचित समन्वय के साथ और कानूनी तरीके से भेजा जाए।'' सैन्य कमान ने सगीटा जहाज के समुद्र में तैरने का हवाई फुटेज पोस्ट किया, लेकिन पहले के वीडियो के विपरीत, इस क्लिप में अमेरिकी सेना को हेलीकॉप्टरों में उसकी ओर उड़ते हुए या जहाज के डेक पर उतरते नहीं दिखाया गया। तीन जनवरी की रात संचालिक एक आकस्मिक अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद, ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के तेल के उत्पादन, शोधन और वैश्विक वितरण पर नियंत्रण के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे टैंकरों को जब्त करने को नकदी जुटाने का एक तरीका मानते हैं, क्योंकि वे वेनेजुएला के बदहाल तेल उद्योग को फिर से खड़ा करने और उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग दो सप्ताह पहले, ट्रंप ने तेल कंपनियों के अधिकारियों से मिलकर वेनेजुएला में तेल उत्पादन और वितरण को दुरुस्त करने और उन्नत करने के लिए 100 अरब डॉलर निवेश करने के अपने लक्ष्य पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका उम्मीद करता है कि वेनेजुएला का कम से कम तीन से पांच करोड़ बैरल तेल बेचेगा।