Trump ट्रंप को मिली बड़ी जीत, अमेरिकी संसद ने पास किया 'Big Beautiful Bill', जानें इस टैक्स कटौती बिल की खास बातें

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज हुई है। उनका बहुप्रतीक्षित 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' गुरुवार देर रात (स्थानीय समयानुसार) हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से 218-214 के अंतर से पारित हो गया। इसे ट्रंप के कार्यकाल की एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। विधेयक अब सीनेट से भी पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा गया है जिस पर वे जल्द ही हस्ताक्षर करेंगे। 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' के पास होने के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी।

'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' के पास होने के बाद व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे अपने बड़े कर छूट और व्यय कटौती विधेयक पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। इसे लेकर 4 जुलाई को एक हस्ताक्षर समारोह भी आयोजित किया जाएगा। 800 से ज़्यादा पन्नों के इस बिल को पास कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने काफी मेहनत की है और यह उनके चुनावी वादों में से एक प्रमुख था।

अगर आसान भाषा में समझें तो यह नया बिल 2017 में की गई टैक्स कटौती को स्थायी करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक काफी अहम है, क्योंकि इसमें लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स कटौती शामिल है, जिसका सीधा फायदा अमेरिकी नागरिकों को मिलने की उम्मीद है।

बिल की कुछ प्रमुख बातें:

इस बिल की एक बड़ी खासियत मेडिकल और फूड असिस्टेंस में कटौती को माना जा रहा है जिससे सरकारी खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा डेट सीलिंग को भी 5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाया जा सकता है जो सरकार को अपनी उधार लेने की सीमा बढ़ाने की अनुमति देगा।

