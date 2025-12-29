न्यू ईयर से पहले ISIS का कहरः तुर्किये में आंतकियों से मुठभेड़ में 3 पुलिस अधिकारियों सहित 9 की मौत , यूरोप-एशिया में अलर्ट (Video)

तुर्किये में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से मुठभेड़ ने नए साल से पहले वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आईएस एक बार फिर धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक समारोहों को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसके चलते कई देशों में हाई अलर्ट...

International Desk तुर्किये में इस्लामिक स्टेट (ISIS) आतंकियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में इस्लामिक स्टेट के छह आतंकवादियों और पुलिस के तीन अधिकारियों की मौत हो गयी। यह मुठभेड़ सोमवार को इस्तांबुल के दक्षिण में स्थित यालोवा प्रांत में उस समय हुई, जब पुलिस ने एक ऐसे घर में छापेमारी की जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। गृह मंत्री अली येरलिकाया ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस के आठ अन्य अधिकारी और एक गार्ड घायल हो गया। पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह झड़प सोमवार को इस्तांबुल के दक्षिण स्थित यालोवा प्रांत में उस समय हुई, जब पुलिस ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापा मारा।तुर्किये की सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलु के अनुसार, पुलिस जैसे ही उस घर में दाखिल हुई, जहां ISIS के आतंकी छिपे हुए थे, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इलाके को घेर लिया। हालात को काबू में करने के लिए पड़ोसी बुरसा प्रांत से विशेष बलों को बुलाया गया।

Özel Harekât Polisi’nin DEAŞ’lı vatansızlarla yaşadığı sıcak çatışmadan görüntüler;



pic.twitter.com/24O73tbHAw — Oğuzhan Karadağ (@ogzhnkrdg) December 29, 2025

अनादोलु ने बताया कि इस मुठभेड़ में घायल सभी सात पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर नहीं है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही तुर्किये में पुलिस ने एक साथ कई जगह छापेमारी कर इस्लामिक स्टेट के 115 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों पर क्रिसमस और नववर्ष समारोहों के दौरान हमलों की साजिश रचने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार, आतंकी संगठन ने खास तौर पर गैर-मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आह्वान किया था। इस्लामिक स्टेट तुर्किये में पहले भी कई बड़े हमले कर चुका है।

इनमें 1 जनवरी 2017 को इस्तांबुल के एक नाइटक्लब पर हुआ हमला शामिल है, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई थी। ताजा घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर हाई अलर्ट पर हैं। तुर्किये के यालोवा प्रांत में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ केवल एक स्थानीय सुरक्षा घटना नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आईएस अब भी वैश्विक स्तर पर सक्रिय है और नए साल जैसे प्रतीकात्मक मौकों को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है।