TV इंडस्ट्री से आई दुखद खबर, 26 वर्षीय मशहूर एक्ट्रेस ने की आत्महत्या, PG रूम से मिला शव

नेशनल डेस्कः कन्नड़ टेलीविजन इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। 26 साल की कन्नड़ टीवी अभिनेत्री नंदिनी सीएम ने बेंगलुरु के केंगेरी इलाके में स्थित एक पेइंग गेस्ट (PG) में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मृत्यु (UDR नंबर 76/2025) का केस दर्ज किया है, जो BNSS एक्ट 2023 की धारा 194 के तहत दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 28 दिसंबर 2025 की रात 11:16 बजे से 29 दिसंबर 2025 की रात 12:30 बजे के बीच हुई। इस घटना की जानकारी पुलिस को 29 दिसंबर की सुबह करीब 9:15 बजे दी गई।

PG के दूसरे माले पर मिली नंदिनी की लाश

घटना बेंगलुरु के केंगेरी इलाके में स्थित एक PG के दूसरे फ्लोर पर हुई। FIR के मुताबिक, नंदिनी ने साल 2018 में बल्लारी से अपनी PUC (12वीं) की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने हेसरघट्टा स्थित RR इंस्टिट्यूट में इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लिया। हालांकि, अभिनय में गहरी रुचि होने के कारण नंदिनी ने कॉलेज जाना कम कर दिया और बाद में राजराजेश्वरी नगर में अभिनय की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी।

2019 से टीवी सीरियल्स में कर रही थीं काम

साल 2019 के बाद से नंदिनी ने कई कन्नड़ टीवी धारावाहिकों में काम किया।एक्टिंग करियर की वजह से वह बेंगलुरु में अलग-अलग PG में रहती थीं। अगस्त 2025 में उन्होंने केंगेरी के इस PG में शिफ्ट किया था।

पिता की मौत के बाद सरकारी नौकरी का ऑफर ठुकराया

पुलिस और परिवार के अनुसार, नंदिनी के पिता का निधन हो चुका था। इसके बाद साल 2023 में उन्हें अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश की गई थी। लेकिन नंदिनी ने इस नौकरी को जॉइन करने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपना करियर अभिनय के क्षेत्र में ही बनाना चाहती थीं। इस फैसले को लेकर परिवार में कई बार मतभेद और बहस भी हुई थी।

दोस्त के घर से लौटने के बाद कमरे में बंद हुईं

पुलिस ने बताया कि 28 दिसंबर की शाम नंदिनी अपने दोस्त पुनीत के घर गई थीं। इसके बाद वह रात करीब 11:23 बजे PG लौटीं और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ समय बाद जब पुनीत ने उन्हें फोन किया तो नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुनीत ने रात करीब 11:50 बजे PG मैनेजर कुमार और इंचार्ज किरण को इसकी जानकारी दी।

दरवाजा तोड़ने पर सामने आया सच

PG स्टाफ ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो नंदिनी दुपट्टे (घूंघट वाले कपड़े) की मदद से खिड़की की ग्रिल से लटकी हुई मिलीं। तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया गया। सूचना मिलते ही केंगेरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद पुष्टि की कि नंदिनी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

डायरी में लिखी थी मन की बात

परिवार ने पुलिस को बताया कि नंदिनी ने अपनी डायरी में लिखा था कि वह सरकारी नौकरी नहीं करना चाहती और अभिनय के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहती है। उसने यह भी लिखा था कि उसके जज़्बात और फैसले परिवार द्वारा ठीक से समझे नहीं जा रहे थे। परिवार ने पुलिस को यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी पर कोई शक या आरोप नहीं है और नंदिनी ने यह कदम अपने निजी कारणों से उठाया।

पुलिस कर रही है आगे की जांच

इस पूरे मामले की आगे की जांच केंगेरी पुलिस स्टेशन के PSI हनुमंथ हडिमणि कर रहे हैं।पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।