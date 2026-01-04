Main Menu

500 Rupee Note : क्या बंद होने वाले हैं 500 रुपये के नोट? सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, जानें असल सच्चाई

04 Jan, 2026

सोशल मीडिया पर एक बार फिर नोटबंदी जैसी अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक और एक्स (ट्विटर) पर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने वाला है लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सरकार...

Vande Bharat Sleeper Train : सोशल मीडिया पर एक बार फिर नोटबंदी जैसी अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक और एक्स (ट्विटर) पर यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने वाला है लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सरकार की आधिकारिक एजेंसी PIB (पत्र सूचना कार्यालय) ने इस मामले पर फैक्ट चेक जारी कर असली सच्चाई सामने रखी है।

सोशल मीडिया पर क्या है दावा?

वायरल हो रहे संदेशों में कहा जा रहा है कि मार्च 2026 के बाद एटीएम (ATM) से 500 रुपये के नोट निकलना बंद हो जाएंगे। आरबीआई चरणबद्ध तरीके से इन नोटों को बैंकिंग सिस्टम से हटा देगा। एक समय के बाद ये नोट पूरी तरह अमान्य (Invalid) हो जाएंगे। इन दावों के कारण आम जनता के बीच भ्रम और डर की स्थिति पैदा होने लगी थी जिसे देखते हुए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा।

PIB फैक्ट चेक: क्या है असली सच्चाई?

PIB फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि 500 रुपये के नोट को बंद करने की खबर पूरी तरह फर्जी और आधारहीन है।

सरकार और आरबीआई का पक्ष:

  1. कोई आधिकारिक आदेश नहीं: आरबीआई की ओर से 500 रुपये के नोटों की वैधता को लेकर ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।

  2. नोट पूरी तरह वैध हैं: बाजार में चल रहे 500 रुपये के नोट पूरी तरह वैध बने रहेंगे और इनके बंद होने की कोई योजना नहीं है।

  3. अफवाहों से बचें: समय-समय पर बैंक नोटों की सफाई या पुराने नोटों को बदलकर नए नोट लाने की प्रक्रिया (Recycling) एक सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया है इसका मतलब नोटों को बंद करना नहीं होता।

भ्रामक खबरों की पहचान कैसे करें?

ऐसे किसी भी संवेदनशील संदेश पर भरोसा करने से पहले हमेशा आधिकारिक सूत्रों जैसे RBI की वेबसाइट या PIB के सोशल मीडिया हैंडल की जांच करें। बिना पुष्टि किए ऐसे संदेशों को फॉरवर्ड करना कानूनन गलत हो सकता है और समाज में घबराहट पैदा कर सकता है।

