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Gold Rate Today : आज किस दाम पर बिक रहा है सोना? जानिए 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Updated: 28 Mar, 2026 12:50 PM

at what price is gold selling today check latest rates of 24 karat and 22 karat

शादी के सीजन से पहले सोना-चांदी के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर लौट रहे हैं, जिससे एमसीएक्स और स्थानीय बाजार में हलचल बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य शहरों में 10 ग्राम सोने और चांदी के भाव बढ़े हैं।...

नेशनल डेस्क : मिडिल ईस्ट में पैदा हुए हालात का असर पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता पर दिख रहा है। इस बीच निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर लौट रहे हैं और सोना-चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं की मांग बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक परिस्थितियों और बाजार के अस्थिर माहौल के कारण निवेशकों को सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए।

पिछले कारोबारी दिन सोने-चांदी में तेजी

बीते कारोबारी दिन MCX और कॉमेक्स पर सोने-चांदी के दामों में सकारात्मक तेजी रही। निवेशकों ने जोखिम कम करने के लिए सोना और चांदी को प्राथमिकता दी। इस तेजी के कारण स्थानीय बाजार में भी हलचल देखने को मिली। हालांकि विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि इस समय आक्रामक खरीदारी से बचना और बाजार के स्थिर होने का इंतजार करना बेहतर रहेगा।

चांदी के दाम

आज प्रमुख शहरों में चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं:

  • दिल्ली, कोलकाता, मुंबई : 10 ग्राम चांदी – ₹2,450, 100 ग्राम – ₹24,500
  • चेन्नई : 10 ग्राम चांदी – ₹2,500

इन आंकड़ों से पता चलता है कि चांदी की कीमतें शहरों में थोड़ा भिन्न हैं, लेकिन सामान्य तौर पर स्थिर हैं।

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सोने के दाम शहरवार

आज आपके शहर में सोने के दाम इस प्रकार हैं:

दिल्ली:

  • 24 कैरेट – ₹1,48,220 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,35,900 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,11,220 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई:

  • 24 कैरेट – ₹1,48,090 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,35,750 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,11,070 (प्रति 10 ग्राम) 

चेन्नई:

  • 24 कैरेट – ₹1,49,020 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,36,600 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,14,000 (प्रति 10 ग्राम) 

कोलकाता:

  • 24 कैरेट – ₹1,48,090 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,35,750 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,11,070 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद:

  • 24 कैरेट – ₹1,48,120 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,35,800 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,11,120 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ:

  • 24 कैरेट – ₹1,48,220 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,35,900 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,11,220 (प्रति 10 ग्राम)

पटना:

  • 24 कैरेट – ₹1,48,120 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – ₹1,35,800 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – ₹1,11,120 (प्रति 10 ग्राम)

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि सोने की कीमतें शहरों के अनुसार थोड़ी भिन्न हैं, लेकिन सभी जगह हल्की तेजी देखी गई।

मांग बढ़ने की संभावना

देश में शादी का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे सोना और चांदी की मांग में और वृद्धि हो सकती है। यह स्थानीय बाजार में हलचल और दामों में उतार-चढ़ाव ला सकता है। हालांकि, विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि इस समय जल्दबाजी में निवेश न करें। बाजार स्थिर होने पर सोच-समझकर खरीदारी करना अधिक सुरक्षित रहेगा।

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