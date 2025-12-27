नए साल से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम,  115 संदिग्ध ISIS आतंकी गिरफ्तार

तुर्की की सुरक्षा एजेंसियों ने क्रिसमस और नए साल के दौरान हमले की साजिश रच रहे आईएसआईएस से जुड़े 115 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। देशभर में 124 ठिकानों पर छापेमारी हुई। आतंकी गैर-मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।

International Desk: तुर्की की सुरक्षा एजेंसियों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले एक बड़े आतंकी खतरे को टालते हुए आईएसआईएस (ISIS) से जुड़े 115 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई देशभर में चलाए गए व्यापक आतंकरोधी अभियान के तहत की गई।इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय के अनुसार, खुफिया सूचनाओं के आधार पर 137 संदिग्धों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। इनमें से 115 को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, जबकि शेष 22 की तलाश जारी है। जांच में सामने आया है कि ISIS के ये आतंकी क्रिसमस और नए साल के दौरान तुर्की में हमलों की योजना बना रहे थे।

विशेष रूप से गैर-मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि संदिग्धों के संपर्क संघर्षग्रस्त इलाकों में सक्रिय आतंकी नेटवर्क से भी पाए गए हैं। पुलिस ने तुर्की के विभिन्न हिस्सों में 124 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पिस्तौल, गोलियां और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिन्हें आतंकी गतिविधियों से जुड़ा माना जा रहा है। गौरतलब है कि तुर्की में साल के अंत में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है, खासकर 2017 में इस्तांबुल के रीना नाइटक्लब में नए साल के जश्न के दौरान हुए भीषण ISIS हमले के बाद, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई संभावित बड़े आतंकी हमले को रोकने में अहम साबित हुई है और आगे भी निगरानी और सख्ती जारी रहेगी।