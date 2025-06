बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने मचाई खलबली, इस देश की धड़ाधड़ कैंसल हो रही टिकट बुकिंग

नई दिल्ली: जापान की मशहूर मंगा कलाकार जिन्हें अक्सर "जापान की बाबा वेंगा" कहा जाता है, की हालिया भविष्यवाणी ने एशियाई ट्रैवल और एविएशन सेक्टर में हलचल मचा दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक The Future I Saw में यह दावा किया है कि 5 जुलाई 2025 को जापान समेत आस-पास के समुद्री क्षेत्रों में बेहद शक्तिशाली सुनामी आ सकती है जिसके चलते लोग इतने घबराए हुए है कि उन्होंने अपना जापान की बुकिंग तक कैंसिल कर दी है।

Japanese manga artist Ryo Tatsuki, called the “New Baba Vanga”, predicted a massive disaster will strike Japan on July 5, sparking panic across Asia.



Her 1999 manga, which reportedly foresaw COVID-19, has resurfaced, warning of a seabed rupture and tsunami more devastating than… pic.twitter.com/NjNf8nzxKM — The CSR Journal (@thecsrjournal) June 17, 2025