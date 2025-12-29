Baba Vanga 2026 Predictions: बाबा वेंगा के वैश्विक राजनीति को लेकर बड़े दावे, इस देश में हो सकता है सत्ता परिवर्तन

Edited By Mehak, Updated: 29 Dec, 2025 05:22 PM

बाबा वेंगा की 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां एक बार फिर चर्चा में हैं। उनके अनुसार, आने वाला साल वैश्विक राजनीति के लिए उथल-पुथल भरा हो सकता है, जिसमें सत्ता परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव की आशंका जताई गई है। कुछ...

नेशनल डेस्क : जब भी दुनिया में अनिश्चितता और तनाव बढ़ता है, तब भविष्यवाणी करने वाली बाबा वेंगा का नाम एक बार फिर चर्चा में आ जाता है। साल 2026 नजदीक आते ही उनकी कथित भविष्यवाणियों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। इन भविष्यवाणियों में वैश्विक राजनीति, युद्ध की आशंका, प्राकृतिक आपदाएं और तकनीकी बदलाव जैसे विषय शामिल बताए जाते हैं।

कौन थीं बाबा वेंगा

बाबा वेंगा एक दृष्टिहीन बल्गेरियाई रहस्यवादी थीं, जिन्हें भविष्य को लेकर किए गए दावों के लिए जाना जाता है। उनके अनुयायियों का मानना है कि उन्होंने कई वैश्विक घटनाओं के बारे में पहले ही संकेत दिए थे, हालांकि इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है।

2026 को लेकर क्या कहा जाता है

मीडिया रिपोर्ट्स और उनके समर्थकों के अनुसार, साल 2026 दुनिया के लिए अस्थिरता भरा हो सकता है। कहा जाता है कि इस वर्ष वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है और बड़े देशों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। कुछ दावों में तीसरे विश्व युद्ध जैसी गंभीर आशंकाओं का भी जिक्र किया जाता है, हालांकि इसे केवल अटकलों के तौर पर ही देखा जाता है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और टकराव की बातें

बाबा वेंगा से जुड़ी भविष्यवाणियों में चीन-ताइवान तनाव और रूस-अमेरिका संबंधों में टकराव की स्थिति का उल्लेख किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि ये हालात बने तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, जिससे बाजारों में गिरावट और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबा वेंगा ने साल 2026 में प्राकृतिक आपदाओं की भी बात कही थी। इनमें तूफान, सुनामी और भूकंप जैसी घटनाओं का जिक्र किया जाता है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि ये आपदाएं किन क्षेत्रों में होंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी भविष्यवाणियों को तथ्यों के बजाय अनुमान के रूप में देखना चाहिए।

रूस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा

कथित भविष्यवाणियों में यह भी कहा जाता है कि रूस में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और एक नया नेता सामने आ सकता है। इससे यूक्रेन और आसपास के क्षेत्रों की राजनीति पर असर पड़ने की बातें कही जाती हैं। हालांकि, यह सब केवल अटकलों पर आधारित माना जाता है।

एलियन से संपर्क का दावा

सबसे ज्यादा चौंकाने वाले दावों में मानवता और एलियन जीवन के संपर्क की बात भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, कहा जाता है कि 2026 में पहली बार इंसानों का एलियंस से सामना हो सकता है और आकाश में विशाल अंतरिक्ष यान देखे जा सकते हैं।

सच और हकीकत

विशेषज्ञों का मानना है कि बाबा वेंगा से जुड़ी अधिकतर भविष्यवाणियां वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं हैं। इसलिए इन्हें मनोरंजक या रहस्यमयी दावों के तौर पर ही देखना चाहिए, न कि निश्चित भविष्य के रूप में। फिर भी, हर बड़े वैश्विक बदलाव के दौर में ये भविष्यवाणियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं।



