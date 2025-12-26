2026 में दुनिया हो जाएगी खत्म, बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी से लोगों में दहशत! जानें पूरी सच्चाई

दुनिया में भविष्यवाणियों के लिए कई नाम मशहूर हैं, लेकिन बुल्गारिया की बाबा वेंगा को आज भी सबसे रहस्यमयी भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है। उन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्त्रेदमस कहा जाता है। नेत्रहीन होने के बावजूद बाबा वेंगा अपनी चौंकाने वाली...

नेशनल डेस्क: दुनिया में भविष्यवाणियों के लिए कई नाम मशहूर हैं, लेकिन बुल्गारिया की बाबा वेंगा को आज भी सबसे रहस्यमयी भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है। उन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्त्रेदमस कहा जाता है। नेत्रहीन होने के बावजूद बाबा वेंगा अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के लिए दुनियाभर में जानी जाती थीं, जिन पर आज भी करोड़ों लोग विश्वास करते हैं।



बाबा वेंगा का जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ था और 1996 में 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। महज 12 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने सोवियत संघ के विघटन और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले जैसी कई ऐसी भविष्यवाणियां कीं, जो बाद में सच साबित हुईं।



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाबा वेंगा ने साल 2026 को लेकर बेहद डराने वाले संकेत दिए हैं। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 में दुनिया को बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और चरम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर पृथ्वी के करीब 7 से 8 प्रतिशत हिस्से पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने वैश्विक स्तर पर संघर्ष बढ़ने की भी आशंका जताई है। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, चीन-ताइवान विवाद और यूरोप-एशिया के बदलते रिश्ते इस डर को और गहरा करते हैं।



बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक, दुनिया के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा और विनाशकारी युद्ध शुरू हो सकता है, जो धीरे-धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी देशों पर पड़ेगा और इससे वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। बड़े पैमाने पर तबाही और जान-माल के नुकसान की यह भविष्यवाणी आज भी लोगों के मन में भय और चिंता पैदा कर रही है।