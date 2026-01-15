Main Menu

Bank Closed: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना, कल इस राज्य में बैंकिग सुविधाएं रहेंगी बंद

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 12:39 PM

banking services will be closed in tamil nadu tomorrow

जनवरी 2026 में बैंक से जुड़े काम करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। आरबीआई की छुट्टी सूची के अनुसार 16 जनवरी को तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस के कारण सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। हालांकि अन्य राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। बैंक बंद...

नेशनल डेस्क : जनवरी 2026 का महीना बैंकिंग कामकाज के लिहाज से थोड़ा सावधानी बरतने वाला है। अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण कई दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आप किसी जरूरी काम से बैंक शाखा जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपके शहर में उस दिन बैंक खुले हैं या नहीं। बिना जानकारी के बैंक पहुंचने पर आपको परेशानी हो सकती है।

16 जनवरी को कहां बंद रहेंगे बैंक?

कल यानी 16 जनवरी को कुछ राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। RBI की छुट्टियों की सूची के मुताबिक, इस दिन तमिलनाडु में सभी सरकारी और निजी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। राज्य के बाहर रहने वाले ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि तमिलनाडु को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

यह भी पढ़ें - जानें 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

क्यों घोषित की गई छुट्टी?

16 जनवरी को तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित है। इसी अवसर पर आरबीआई ने राज्य में बैंक अवकाश घोषित किया है। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं और बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो उसे किसी दूसरे दिन के लिए टालना बेहतर होगा।

डिजिटल सेवाएं रहेंगी जारी

हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, लेकिन ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाओं में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी सुविधाएं पहले की तरह काम करती रहेंगी। ग्राहक पैसे ट्रांसफर करने, बैलेंस जांचने, बिल भुगतान और अन्य डिजिटल लेनदेन आसानी से कर सकेंगे।

किस काम में आ सकती है दिक्कत?

जो काम सीधे बैंक शाखा से जुड़े होते हैं, जैसे चेक क्लियरेंस, कैश जमा या निकासी से जुड़े कुछ विशेष कार्य, वे 16 जनवरी को तमिलनाडु में नहीं हो पाएंगे। इसलिए समय और परेशानी से बचने के लिए बैंक जाने से पहले छुट्टियों की जानकारी जरूर चेक करें।

