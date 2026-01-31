संजय राउत का भाजपा पर सनसनीखेज आरोप: अजित पवार के निधन में भी अवसर तलाश रही है बीजेपी

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन में भी राजनीतिक...

नेशनल डेस्क: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन में भी राजनीतिक अवसर तलाश रही है। राज्यसभा सदस्य राउत ने पत्रकारों से बातचीत में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है।

अजित पवार की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में हुए विमान हादसे में मौत हो गई थी। राउत ने कहा, ''भाजपा का शोक की इस घड़ी से कोई लेना-देना नहीं है। वह मौत में भी अवसर तलाश रही है। यह इस मुद्दे पर बात करने का समय नहीं है। बाद में, मैं इस पर बात करूंगा।'' राकांपा (शप) प्रमुख शरद पवार के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि उन्हें सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के संबंध में ''कोई जानकारी नहीं है'', राउत ने कहा कि इसकी जानकारी केवल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या राकांपा नेताओं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को ही हो सकती है।