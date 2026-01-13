BJP National President Election: भाजपा को कब मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? चुनाव की तारीख आई सामने!

Edited By Mehak,Updated: 13 Jan, 2026 12:47 PM
नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 19 और 20 जनवरी को कराया जा सकता है। 19 जनवरी को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा, जबकि 20 जनवरी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।
सूत्रों का कहना है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के करीब 10 वरिष्ठ नेता प्रस्तावक की भूमिका निभाएंगे। इससे चुनाव प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने की तैयारी है।
इस बीच अध्यक्ष पद की दौड़ में नितिन नबीन का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पार्टी के भीतर उनकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। अगर नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, तो वे बीजेपी के इतिहास में इस पद तक पहुंचने वाले सबसे युवा नेता होंगे। सूत्रों के मुताबिक, नितिन नबीन का कार्यकाल जनवरी 2029 तक रह सकता है। चूंकि 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, ऐसे में उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2020 में जेपी नड्डा को पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में उन्हें पार्टी का स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी तरह इस बार भी चुनाव प्रक्रिया के बाद नए अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है।