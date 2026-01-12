Silver Price Today: चांदी की कीमतों में आया बंपर उछाल, तोड़े सारे रिकॉर्ड, इतने हो गए दाम

आज कीमती धातुओं के बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर चांदी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.63 लाख रुपये प्रति किलो के करीब पहुंचकर नया उच्च स्तर बनाया। वहीं सोने की कीमत में भी 10 ग्राम पर 2000 रुपये से अधिक का उछाल दर्ज किया गया। इस...

नेशनल डेस्कः कीमती धातुओं के बाजार में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। 12 जनवरी को चांदी और सोने दोनों की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। एमसीएक्स पर चांदी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया उच्च स्तर हासिल किया, जबकि सोने के भाव में भी जोरदार तेजी देखने को मिली।

चांदी का भाव

सुबह 10.30 बजे के करीब एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी का दाम 2,62,097 रुपये दर्ज किया गया। इसमें 9,372 रुपये प्रति किलो की तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान चांदी ने 2,60,711 रुपये प्रति किलो का लो और 2,63,996 रुपये प्रति किलो का हाई स्तर छुआ।

सोने का भाव

सोने की कीमतों में भी आज मजबूती देखने को मिली। सुबह 10.30 बजे के आसपास 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,831 रुपये रहा, जो पिछले स्तर से 2,012 रुपये अधिक है। आज के कारोबार में सोने ने 1,39,600 रुपये प्रति 10 ग्राम का निचला स्तर और 1,41,250 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऊपरी स्तर दर्ज किया।