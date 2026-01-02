Main Menu

candida auris: कोरोना के बाद नई खतरनाक बीमारी! बुखार-थकान को हल्के में न लें, इस देश के 28 राज्य चपेट में, हाई अलर्ट जारी

02 Jan, 2026

candida auris internal organs blood pressure

चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा नया दुश्मन उभरा है जो एंटीबायोटिक्स और एंटी-फंगल दवाओं के कवच को भी भेद रहा है। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने 'कैंडिडा ऑरिस' (Candida auris) नामक एक खतरनाक खमीर (Yeast) को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। यह...

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: कोरोना का खतरा कम होने के साथ ही एक नया स्वास्थ्य संकट सामने आ गया है। अमेरिका के 28 राज्यों में Candida auris नाम का खतरनाक सुपरबग तेजी से फैल रहा है, जिसे आम फंगल संक्रमण या वायरल समझना जानलेवा साबित हो सकता है। यह ऐसा फंगस है जो दवाओं के कई स्ट्रेन के प्रति रेजिस्टेंट है और खासकर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से अस्पतालों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए यह एक 'साइलेंट किलर' बनता जा रहा है।

क्या है यह सुपरबग और क्यों है दुनिया परेशान?

candida auris एक तरह का कवक (Fungus) है, जिसे सबसे पहले 2009 में जापान में खोजा गया था। भारत में भी इसे 2014 के आसपास एक गंभीर खतरे के रूप में चिह्नित किया गया। इसकी खतरनाक होने की मुख्य वजहें निम्नलिखित हैं:

अजेय शक्ति: यह फंगस आम सफाई उत्पादों और कीटाणुनाशकों से भी नष्ट नहीं होता।

दवाओं का बेअसर होना: इसके कई स्ट्रेन ऐसे हैं जिन पर आधुनिक से आधुनिक एंटी-फंगल दवाएं काम नहीं करतीं।

लंबी आयु: यह अस्पताल के बेड, चिकित्सा उपकरणों और इंसानी त्वचा पर महीनों तक जीवित रह सकता है।

संक्रमण के संकेत: शरीर कैसे देता है चेतावनी?

चूंकि यह Blood Flow और internal organs को प्रभावित करता है, इसके लक्षण संक्रमण के स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ गंभीर मामलों में मरीजों को तत्काल वेंटिलेटर और आईसीयू की आवश्यकता पड़ रही है।

प्रमुख लक्षण:

  • तेज बुखार और कंपकंपी (जो सामान्य दवाओं से ठीक न हो)।

  • अत्यधिक शारीरिक कमजोरी और सुस्ती।

  • रक्तचाप (Blood Pressure) का अचानक गिर जाना।

  • हृदय की गति का असामान्य रूप से बढ़ना।

  • कान में असहज दबाव, भारीपन या दर्द महसूस होना।

अमेरिका के किन क्षेत्रों में है रेड अलर्ट?

सीडीसी (CDC) की रिपोर्ट के मुताबिक, ओरेगॉन से लेकर कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनोइस और न्यूयॉर्क तक करीब 7,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मैरीलैंड, वर्जीनिया, जॉर्जिया और ओहियो जैसे राज्य भी इस फंगल संक्रमण की चपेट में हैं।

किन्हें है सबसे ज्यादा खतरा?

यह फंगस हवा में मौजूद आम संक्रमण की तरह नहीं है, बल्कि यह कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) वाले लोगों को निशाना बनाता है।

  1. अस्पताल में भर्ती मरीज: जो लंबे समय से पाइप या कैथेटर (Catheter) पर हैं।

  2. बुजुर्ग: नर्सिंग होम में रहने वाले वृद्ध व्यक्ति।

  3. क्रोनिक बीमारियां: मधुमेह या कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोग।

बचाव ही एकमात्र समाधान

वर्तमान में इस सुपरबग का इलाज चुनौतीपूर्ण है, इसलिए बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में है और उसे लगातार बुखार या गिरते ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो तुरंत विशेषज्ञों की सलाह लें। अस्पतालों में स्वच्छता के कड़े मानकों का पालन करना और चिकित्सा उपकरणों की गहन जांच ही इस 'अदृश्य मौत' को रोक सकती है।

