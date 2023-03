H3N2 के बढ़ते मामलों के बीच कोविड केसों की वृद्धि पर केंद्र ने जताई चिंता, राज्यों को दिए ये निर्देश

नेशनल डेस्क: भारत में मौसमी इंफ्लूएंजा के उप-स्वरूप एच3एन2 के मामलों में वृद्धि के बीच केन्द्र ने कुछ राज्यों में कोविड-19 संक्रमण दर में क्रमिक बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे तुरंत निपटने की जरूरत है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इंफ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (एसएआरआई) के मामलों के रूप में पेश होने वाले श्वसन संबंधी रोगों की एकीकृत निगरानी के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया।



Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary (Health)of all States/UTs over the rising trend in other Influenza-like Illnesses & Severe Acute Respiratory Illnesses (ILIs/SARIs) being witnessed in some States/UTs across the country pic.twitter.com/KGZUd8v1Aq — ANI (@ANI) March 11, 2023