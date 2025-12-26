बड़ी खबर! केंद्र सरकार देशभर के पेट्रोल पंपों पर  27,000 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन करेगी स्थापित

Edited By Radhika, Updated: 26 Dec, 2025 04:35 PM

नेशनल डेस्क: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने की राह अब और आसान हो गई है। केंद्र सरकार ने साल 2025 के अंत तक देशभर के पेट्रोल पंपों पर 27,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, यह उपलब्धि सरकारी योजनाओं और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

FAME-II योजना और कंपनियों का निवेश

आंकड़ों के मुताबिक सरकार की FAME-II योजना के तहत 8,932 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अपने स्वयं के निवेश से 18,500 से अधिक स्टेशन बनाए हैं, जिससे कुल संख्या 27,432 तक पहुंच गई है। ये स्टेशन उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहाँ लोग पहले से ईंधन भराने जाते हैं, जिससे ड्राइवरों के लिए चार्जिंग पॉइंट ढूंढना बेहद सरल हो गया है।

इंटीग्रेटेड 'एनर्जी स्टेशन' का होगा विस्तार

सरकार का लक्ष्य 2024-25 से 2028-29 के बीच प्रमुख राजमार्गों और गलियारों पर 4,000 एनर्जी स्टेशन स्थापित करने का है। ये स्टेशन 'इंटीग्रेटेड मोबिलिटी हब' के रूप में काम करेंगे, जहाँ पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ बायोफ्यूल, CNG, LNG और EV चार्जिंग की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। 1 नवंबर 2025 तक ऐसे 1,064 स्टेशन चालू किए जा चुके हैं।

