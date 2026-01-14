Aadhaar में कौन सा फोन नंबर है लिंक? अब घर बैठे मिनटों में ऐसे करें पता, अगर Check नहीं किया तो...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 14 Jan, 2026 01:02 PM

आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड महज एक आईडी प्रूफ नहीं बल्कि आपकी आर्थिक और सामाजिक पहचान की चाबी है। बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या सरकारी राशन पाना हो हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आपके आधार से लिंक...

Aadhaar link: आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड महज एक आईडी प्रूफ नहीं बल्कि आपकी आर्थिक और सामाजिक पहचान की चाबी है। बैंक खाता खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या सरकारी राशन पाना हो हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पुराना हो चुका होता है या आपको याद नहीं रहता कि आपने कौन सा नंबर दर्ज कराया था। बिना सही मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के आपको OTP नहीं मिलता जिससे आपके जरूरी काम अटक सकते हैं और धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ जाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने अब इसका बेहद आसान समाधान दिया है।

क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर और ई-मेल का वेरिफिकेशन?

आधार का ऑथेंटिकेशन ओटीपी पर आधारित होता है। अगर आपका सही नंबर लिंक नहीं है तो आप नीचे दी गई सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे:

घर बैठे कैसे चेक करें?

UIDAI के myAadhaar पोर्टल या mAadhaar ऐप के जरिए आप खुद जांच कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है:

वेबसाइट खोलें: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं। विकल्प चुनें: होमपेज पर आपको ‘Verify Email/Mobile Number’ का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें। विवरण भरें: अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें। अब वह मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी डालें जिसे आप चेक करना चाहते हैं। OTP प्रक्रिया: कैप्चा कोड भरकर ‘Send OTP’ पर क्लिक करें। सफल मैसेज: यदि आपका नंबर पहले से लिंक है तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा— "The mobile number you had entered is already verified with our records."

असफल मैसेज: यदि नंबर लिंक नहीं है तो सिस्टम बता देगा कि यह रिकॉर्ड से मैच नहीं करता।

अगर नंबर लिंक नहीं है, तो क्या करें?

यदि जांच के दौरान पता चलता है कि आपका वर्तमान नंबर आधार से नहीं जुड़ा है तो इसे ऑनलाइन ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। सुरक्षा कारणों से आपको आधार केंद्र जाना ही होगा:

यह भी पढ़ें: 'मेरे बच्चों के पापा...' पति ने गुपचुप तरीके से चेंज करवाया Gender, खुद दोस्तों के साथ बनाया संबंध लेकिन पत्नी को भी गैर मर्दों से...