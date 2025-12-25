चीन ने 15 घंटे हिरासत में रखा भारतीय ट्रैवल व्लॉगर ! बाथरूम जाने से रोका व पानी तक नहीं दिया

भारतीय ट्रैवल व्लॉगर अनंत मित्तल ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी टिप्पणी के कारण चीन में उन्हें करीब 15 घंटे हिरासत में रखा गया। एयरपोर्ट पर पूछताछ, सीमित पानी और कड़ी जांच के बाद उन्हें छोड़ा गया।

Bejing: भारतीय ट्रैवल व्लॉगर अनंत मित्तल, जिन्हें सोशल मीडिया पर “ऑन रोड इंडियन” के नाम से जाना जाता है, ने चीन में अपने कथित हिरासत अनुभव को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। अनंत के अनुसार, 16 नवंबर को चीन के एक एयरपोर्ट पर उन्हें चीनी अधिकारियों ने रोक लिया और लगभग 15 घंटे तक हिरासत में रखा।अनंत ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में बताया कि हिरासत के दौरान कई घंटों तक उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। उनका कहना है कि उन्हें बाथरूम जाने की अनुमति नहीं दी गई और बार-बार मांगने के बाद ही थोड़ा-सा पानी उपलब्ध कराया गया।

अनंत के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने उनके बैग और निजी सामान की गहन जांच की, हालांकि उसमें कुछ भी अवैध नहीं मिला। इसके बावजूद उनसे लंबी पूछताछ की गई। अनंत का दावा है कि यह पूरी कार्रवाई उनकी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी टिप्पणी के कारण हुई। करीब 15 घंटे बाद, पूछताछ पूरी होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर चीन की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों और विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार को लेकर बहस तेज हो गई है।हालांकि, इस मामले पर चीनी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और यह दावा फिलहाल व्लॉगर के व्यक्तिगत बयान पर आधारित है।

