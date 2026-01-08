Main Menu

    3. | ग्रेटर नोएडा में गहराया जल संकट: पीने के पानी में मिला सीवर का गंदा पानी, दर्जनों लोग हुए बीमार

ग्रेटर नोएडा में गहराया जल संकट: पीने के पानी में मिला सीवर का गंदा पानी, दर्जनों लोग हुए बीमार

08 Jan, 2026

dozens of people fell ill after drinking sewer mixed water in greater noida

शहर के सेक्टर डेल्टा-1 में पिछले कुछ दिनों से नलों से 'जहरीला' पानी आ रहा है। इसे पीने लोगों की सेहत पर भारी असर पड़ रहा है। पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवर का गंदा पानी मिक्स होने के कारण दर्जनों निवासियों ने उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत की...

नेशनल डेस्क: शहर के सेक्टर डेल्टा-1 में पिछले कुछ दिनों से नलों से 'जहरीला' पानी आ रहा है। इसे पीने लोगों की सेहत पर भारी असर पड़ रहा है। पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवर का गंदा पानी मिक्स होने के कारण दर्जनों निवासियों ने उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत की है। इसके चलते प्रशासन ने आनन-फानन में बुधवार को स्वास्थ्य शिविर लगाकर दवाइयां और ओआरएस (ORS) के पैकेट बांटे हैं।

कैसे हुआ हादसा?

स्थानीय निवासियों के अनुसार सेक्टर के ब्लॉक-सी में सीवर की लाइन जाम थी, जिसे ठीक करने के बजाय अधिकारियों ने उसे एक नाले की तरफ मोड़ दिया। इसी नाले के पास से गुजर रही पानी की पुरानी और जर्जर पाइपलाइन लीक हो रही थी। नाले का गंदा पानी लीक पाइपलाइन के जरिए घरों की टंकियों तक पहुँच गया। लोगों का आरोप है कि पानी से दुर्गंध आ रही थी और वह पूरी तरह से प्रदूषित था।

प्रशासन की कार्रवाई और दावे

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) के जल विभाग के अधिकारियों ने बुधवार दोपहर तक लीक हुई पाइपलाइन को बदलने का दावा किया है। सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी ने बताया कि पुरानी पाइपलाइन के जर्जर हिस्से को ठीक कर दिया गया है और अब पानी की सप्लाई सामान्य है। स्वास्थ्य विभाग ने पानी के नमूने जांच के लिए लैब भेजे हैं।

बीमारों का आंकड़ा और लोगों का गुस्सा

कासना सीएचसी के डॉ. नारायण किशोर ने बताया कि मेडिकल कैंप में करीब 30 लोग इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें से कई बच्चे थे। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी का कहना है कि पाइपलाइन टूटने की यह एक हफ्ते में तीसरी घटना है। निवासियों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा को 'इन्वेस्टमेंट हब' तो बताया जा रहा है, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाएं 30 साल पुरानी और खस्ताहाल हैं।

